Před bránou to mám nejradši, říká budějovický útočník Heřman

„Jsem rád, že se mi konečně povedla nějaká teč a pak z ní padl tak důležitý gól. Před bránou to mám opravdu nejraději,“ pousmál se 31letý hokejista prvoligových Českých Budějovic. I díky němu Motor porazil Přerov 2:1 v prodloužení.

I když Heřman tolik neboduje, pro tým je nepostradatelný. Dohrává souboje, před bránou soupeře je hodně nepříjemný, je vidět při oslabeních a nebojí se zastat i spoluhráčů. „Jirka Krisl nám vyautoval našeho klíčového hráče Jirku Šimánka (bude delší dobu mimo hru kvůli zlomenině na ruce, pozn. red.), tak jsem mu možná trochu v emocích šel vysvětlit, že tohle nejde, tak se hokej nehraje. Musíme se umět jeden druhého zastat,“ popisoval Martin Heřman jednu ze situací středečního duelu.

To je také jeden z důkazů, že aktuální kádr Motoru sází zejména na dobrou partu i velkou bojovnost. „Z mého pohledu je tento tým vnitřně hrozně silný. Sice na nás diváci občas pískají, ale já na sto procent vím, že my všichni necháváme na ledě úplně všechno. Kolikrát to tak nevypadá, ale nemáme tu jediného kluka, který by si dovolil se na něco vykašlat. Iv šatně je parádní atmosféra, toho všeho si na současném kádru nejvíce cením a věřím, že díky té síle dokážeme dojít co nejdál,“ zdůraznil ten, který se už pomalu přesouvá mezi klubové stálice. Heřman v Českých Budějovicích působí pátým rokem.

„Po příchodu z Kazachstánu, kde to bylo těžké, jsme si tady výborně sedli s Pepou Strakou, Tomášem Nouzou, Romanem Vráblíkem a Kubou Suchánkem v první lajně. To byla fantastická sezona, tu bych hodnotil jako nejlepší v Motoru. Na takové se nezapomíná,“ připomněl útočník na prvoligový ročník 2014/2015.

„Ale každý rok se snažím odvádět co nejlepší práci a také jsem ten typ, co ostatní kluky burcuje, když je třeba. Tak snad i za to jsem v Motoru ceněný a je výborné, že mě tady tým tak dlouho chce a věří mi. Celkově mi Budějovice přirostly hodně k srdci, je to můj druhý domov,“ zmínil forvard.

V srpnu se mu narodil syn. Některé hokejisty první potomek dokáže při hře trochu zklidnit. To si říkal Heřman také. „Myslel jsem si to, ale na ledě jsem pořád stejný pacient. Možná to přijde s věkem, i když už taky vlastně nejsem nejmladší,“ usmál se. Další utkání i s Martinem Heřmanem v sestavě hraje Motor v pondělí v Prostějově.