Šance v Budějovicích? Bojuju a hraju dravě, říká Beránek

„Že budeme my mladí letos dostávat tolik prostoru, jsem moc nečekal,“ těší Beránka.

Nejen trenéři si talentovaného forvarda, který je úřadujícím mistrem republiky ve starším dorostu, cení pro jeho bojovnost a kontaktní hru. S ní dokáže protihráčům nadělat hodně problémů.

V Prostějově jste dlouho vedli 1:0, ale sedm minut před koncem šli domácí do vedení 2:1. Nakonec jste zvítězili až po nájezdech. Jste se dvěma body spokojeni?

Po dlouhé době jsme dali první gól my. Pak jsme si ale nechali dát dva blbé góly. Po srovnání jsme ale dva body uhráli zaslouženě.

Vraťme se do loňského dubna, kdy jste vyhráli titul ve starším dorostu. Finále se Salcburkem rozhodovaly až nájezdy. Věřil jste, že to i tak vyjde?

Opravdu věřil, protože na nájezdy jsme měli velice šikovné hráče. Osobně jsem se do toho nezapojil, protože jsem finálový turnaj odehrál s angínou, takže jsem byl rád, že jenom stojím na střídačce.

Trenér staršího dorostu Radek Bělohlav úspěch přisuzoval také výbornému kolektivu. Souhlasíte?

Jasně, byli jsme výborná parta. A pořád vlastně jsme, i když se nám to pomalu rozpadá. Někdo odešel do Kanady a někdo je zase v áčku. Kamarádi jsme ale pořád.

O dobré atmosféře se mluví také v souvislosti s A týmem Budějovic. Dají se tyto dva celky porovnat?

Když v áčku nehrajete, tak už jste třeba dost naštvaný, kdežto v juniorce nehrát zápas není až tak hrozné. U dospělých máte nad sebou větší tlak.

Čím si myslíte, že jste nejvíce zaujal trenéry, aby vám dali šanci hrát mezi muži?

Mám asi dobré bruslení, bojuju a hraju dravě, hlavně tím jsem si šanci v áčku zasloužil.

Vaši hru kvitují také fanoušci, kteří oceňují, že se tak mladý kluk nebojí „poslat“ na mantinel i o generaci staršího soupeře. I trenér Aleš Totter o vás řekl, že týmu chyběla vaše hra při jedné z proher.

Takové věci člověka pochopitelně potěší. Proto se tak snažím hrát pořád, protože si myslím, že na to mám postavu. Tahle fyzická a agresivní hra mě hodně baví.

A chybí vám ještě něco, abyste byl se svým výkonem spokojenější?

Víc gólů. Možná mi ještě chybí lepší hra do brány, lepší koncovka. To bych chtěl zlepšit. I trenér Václav Prospal mi říká, abych si o sobě říkal, že jsem střelec, a že můžu dávat ještě víc branek. Ale na první sezonu to zase tak špatné není.

Máte už představu, co a kde budete, nebo byste chtěl hrát v následující sezoně?

Nejlepší scénář by byl, kdybychom s Budějovicemi postoupili do extraligy, tak bych rád hrál i nadále tady v Motoru.

Je pro mladé hokejisty lepší hrát domácí nejvyšší soutěže, nebo se pokusit prorazit v těch zahraničních juniorských?

Někdo bude třeba v Americe strádat, nebude ho tam hokej bavit, ale zase tam naopak může víc hokejově vyrůst. Podle mého je naše extraliga výborná soutěž a pro nás mladé je jen dobře, když se tam někdo dostane. Je to důkaz toho, že je dobrý hráč a mohl by se tím jednou živit. Samozřejmě, že mým snem je také hrát v NHL, ale určitě bych neopovrhoval extraligou nebo Ruskem.