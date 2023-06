Endál bude ve vedení havlíčkobrodského klubu i na ledě jako hráč

„Myslím si, že nám stále má na ledě co ukázat a dát a že je to obrovský tahák pro lidi. Takže jsme samozřejmě moc rádi, že se takhle rozhodl,“ oznámil nový šéf Bruslařského klubu Miroslav Třetina.

Brodský dres na sebe Endál oblékne znovu po pěti letech. „Mám husinu, protože se vracím domů. Sice to nebylo v plánu až takhle rychle, ale jsme rádi, že to tak dopadlo,“ hlásil šestatřicetiletý hokejista. „To, že budu ještě hrát, cítím jako svoji povinnost, kterou bych měl Brodu a lidem tady v Kotlině vrátit. Ono to zní jako fráze, ale já to takhle opravdu mám,“ dušoval se.

Poslední dvě sezony strávil rovněž ve druhé lize, konkrétně v Táboře, kde dokázal v 95 zápasech posbírat úctyhodných 136 kanadských bodů. Loni navíc vypomáhal ve 12 utkáních i v Chance lize, kde nastupoval za pardubický B tým. A také tam o sobě dal vědět celkem 8 body. „Proto věřím, že i klukům tady v kabině budu nápomocný. Že společně dokážeme Brod zvednout a dostat ho zpátky na hokejovou mapu,“ svěřil se s přáním Endál.

Poslední dvě sezony odehrál Lukáš Endál v Táboře, kde byl velmi spokojený. Teď už se ale těší domů do Brodu..

Trenérská dvojice v BK zůstane stejná jako loni. To znamená, že druholigový A tým znovu povedou Aleš Kraučuk a Radek Haman.

Žďárský A tým povede Sláma

Naopak v konkurenčním Žďáru nad Sázavou budou mít úplně nové trenéry. Původně to sice vypadalo, že u A mužstva zůstanou Milan Řehoř s Vojtěchem Šírem, jenže klub potřeboval oba spíš k mládeži, a tak musel hledat náhradní variantu.

Volba nakonec padla na Luboše Slámu, který kdysi trénoval i v první lize. „Pro mě je to vlastně takový nový začátek, výzva. Těším se na to,“ hlásil Sláma, který naposledy působil v krajské lize v Bystřici.

Jeho asistentem ve Žďáru bude dlouholetý hráč a legenda Plamenů Jiří Plachý.