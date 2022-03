Litoměřické dominátory srazila viróza, pak i Prostějov. Nerovný boj, cítil kouč

„Spíš než se soupeřem jsme bojovali s virózou,“ řekl na klubovém webu litoměřický trenér David Bruk. „Neustále nám chybělo šest až osm hráčů. Někteří se vrátili, další odpadli. Byl to nerovný boj a ve stavu, v jakém kluci byli, jsme byli důstojným soupeřem.“

I obránce Jan Holý vynechal jednu čtvrtfinálovou bitvu. „Skoro tři čtvrtě kabiny mělo horečky, někoho to nepustilo do zápasů vůbec, někdo přijel na druhé utkání, další hráli oba dva v takovém stavu. Myslím si, že to na nás bylo vidět. Chyběla nám šťáva a už to vůbec nebylo ono,“ srovnal Holý s dobou před marodkou.

Než ulehl, nastoupil do druhé partie v ne zrovna ideálním zdravotním stavu. „A cítil jsem se strašně,“ doznal na webu Kališníků. „Kdyby tohle nebylo, tak by sice nebyl náš postup úplnou samozřejmostí, ale myslím, že bychom to udělali. Není ale na co se vymlouvat.“

Pondělní a úterní gólové dostihy na ledě Jestřábů skončily vždy 6:5 pro domácí, v druhém případě v prodloužení. „Doma jsme se střelecky trápili. V Prostějově nám to sice padalo, ale pořád jsme měli více šancí, ze kterých jsme měli dát góly. To nás srazilo,“ mínil Holý.

Ale nejvíc Litoměřice srážela nemoc. Postrádali třeba Ondřeje Procházku, Kadlece či Koláčka. „Vždycky si říkám, že musíme udělat všechno, co je možné i nemožné, abychom věděli, že víc udělat nelze. Ale nemoc nepřekonáme,“ posteskl si předseda klubu Daniel Sadil.

Stadion Litoměřice ovládl základní část 1. ligy poprvé v historii, šlo o největší úspěch klubu, který spolupracuje se svazem. Smyslem Projektu Dukla je obehrávat mládežnické reprezentanty v dospělém hokeji.