Krev v mozku nepotvrdili, vsetínský bek Ďurkáč bude ale i tak týmu chybět

Ďurkáč dostal na začátku prostřední třetiny ránu pukem do tváře. Na ledě se objevila kaluž krve a zápas byl na víc než deset minut přerušený. Zraněného beka odvezli do místní nemocnice, odkud by měl být dnes propuštěný.

„Prognózu zatím nevíme,“ doplnil Rob.

Vsetín má na marodce už čtyři beky z desíti. Teper s Dánem Larsenem přitom neodehráli v sezoně ještě ani jeden zápas. Brzy má být ovšem lépe. Larsen a Fin Kojo se už zapojili do plného tréninku. Do dnešního domácího střetnutí se Znojmem, které přijede na Lapač po sedmnácti letech, ještě nevyjedou, ale nejpozději příští týden budou k dispozici.

„Vystačíme si se šesti obránci, a když bude nejhůře, zaskočí někdo z útoku,“ nastínil Rob.

I v okleštěné sestavě zpevňuje Vsetín defenzivu. Zatímco v prvních pěti kolech inkasoval 22 gólů, v dalších pěti jen osm.

„Jak máme hodně ofenzivní útok, tak se s tím na začátku svezla i obranná fáze. Upravili jsme systém,“ podotkl Rob.

Chytili se i brankáři. Nejdříve dvojka Romančík, v posledních dvou zápasech Žukov, který tři kola proseděl v pozici dvojky.

„Bavili jsme se s ním. Věděl, že to od něj není ideální. Také jsme potřebovali zapojit Patrika, který se v přípravě zranil. Vychází spolu výborně. Ve Frýdku nás Max v důležitých fázích podržel a může být v ještě lepší formě,“ vysvětloval Rob rošády v brankovišti.

Přestože Vsetín ani jednou nehrál v ideální sestavě a jen tak v ní nenastoupí, drží se od začátku sezony ve špici. Spolu s vedoucí Porubou vytvořily tandem, který se lehce odděluje od zbytku prvoligového peletonu.