Hokejová Slavia neplní cíle a vyhodila trenéry. Sezona není ztracená, věří

Po dvoukolové základní části nikdo nesestupuje a do play off jde dvanáct z osmnácti mužstev. Týmy na 5. až 12. pozici sehrají předkolo na tři vítězství, následuje samotné play-off, kterého se účastní čtyři nejlepší týmy základní části a čtyři vítězové předkola. Hraje se na čtyři vítězná utkání. Vítěz play-off postupuje přímo do extraligy.