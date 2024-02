Přijďte na naše utkání i se psy, lákají hokejisté Frýdku-Místku fanoušky

Při utkání Rysů, jak si říkají hokejisté prvoligového Frýdku-Místku, budou v hledišti psi. Možná si řeknete – pěkná blbost. Ale je to tak.

Frýdecko-místečtí hokejisté na utkání 48. kola, kdy budou 17. února od 17.00 hostit Třebíč, zvou pejskaře.

„Extraliga má ty nejlepší hráče, tam se hraje nejlepší hokej. Kluby z nižších soutěží jí hokejově nemohou konkurovat, ale říkáme si: Pojďme vymyslet něco, co lidi zaujme, aby se přišli bavit a nebylo to jen o hokeji,“ prohlásil frýdecko-místecký výkonný manažer Jakub Mikulík. „My se snažíme budovat rodinné prostředí a nabídnout divákům i něco více.“

Mikulík podotkl, že s myšlenkou zaměřit se na psy přišla Lada Peterková, manželka někdejšího hokejisty a dnešního sportovního ředitele Ocelářů Třinec, který je partnerským klubem Frýdku-Místku.

„Jejich synové už odešli z domu, Honza je také pořád pryč, a tak si pořídila pejska,“ uvedl Mikulík. „A napadlo ji prostřednictvím hokeje pomoci psům, kteří jsou sami.“

Obránce Frýdku-Místku Filip Haman se psem z útulku

Společně si vytýčili dva úkoly – získat peníze pro psí útulek a zkusit najít opuštěným psům druhý domov. „Zájemci si budou moci za padesát korun koupit pěnový puk a k němu dostanou kartičku, na němž bude náš hráč se psem z útulku,“ prozradil Mikulík.

Psi z útulku budou k vidění u vstupu do haly Polárka. „Aby se na ně fandové mohli podívat a třeba začít přemýšlet o jejich adopci,“ podotkl Jakub Mikulík.

K tomu zástupci klubu zvou do hlediště fanoušky s jejich psy. „Jsme nesmírně vděčni, že provozovatel haly s tím souhlasil,“ řekl Mikulík. „Budeme se se snažit navázat na podobné akce, které v Kanadě a USA fungují delší dobu. Tam se nazývají Pucks and paws.“ Česky Puky a tlapky.

Jenže ne všichni psi, a někdy i jejich majitelé, se snesou. Neobávají se pořadatelé jejich případných střetů?

„Pročetl jsem desítky webových stránek organizátorů podobných akcí, diskuse na toto téma, komentáře,“ uvedl Mikulík. „A z devadesáti procent bylo vše pozitivní. Uznávám, že jsou i lidé, kteří se psů bojí. Ti se psy do kontaktu nepřijdou.“

Frýdecko-místečtí vše vyřešili tak, že vyčlení pro pejskaře zhruba 160 míst. „Na ně pustíme čtyřicet fandů se psy, bude to takový psí sektor. K tomu budeme mít v hale lidi z útulků, kteří mají se psy zkušenosti, takže v případě potřeby budou připraveni zasáhnout a problém pomoci vyřešit.“

Podobnou akci v zámoří zažil kanadský útočník třineckých Ocelářů Adam Helewka, když hrával AHL.

„Nikdy jsem neviděl ani neslyšel o tom, že by s pejsky v hale byly nějaké problémy,“ prohlásil Helewka. „Je to zábava pro hráče i fanoušky, pro které je zajímavé vzít sebou do haly svého pejska, dívat se na hokej, setkat se s jinými majiteli psů a lidmi se zvířecí komunity. Moje zkušenost... Je to určitě něco jiného a je skvělé slyšet z hlediště občas nějaký štěkot.“

A co když psi po sobě v hledišti nechají výkaly? „Každý majitel psa dostane pytlík, kdyby neměl svůj. Uděláme maximum, aby si lidé utkání užili,“ prohlásil Mikulík. Dodal, že psi budou mít vstup zdarma.

Mikulík podotkl, že pejskaři jsou i mezi frýdecko-místeckými hokejisty. „Psa má třeba Honza Výtisk, ale i Radek Veselý. Ten dokonce chodí občas i venčit psy z útulku.“