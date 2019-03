Budějovice se chystají na menší kluziště na Lapači

„Bude rozhodovat každá maličkost, budou to skvělé zápasy,“ očekává asistent trenéra Motoru Aleš Totter. První utkání se hraje od 17.30 hodin. Ve stejný čas se bude hrát i zítra.

ONLINE Vsetín vs. Č. Budějovice (Od 17:30)

Šestizápasové čtvrtfinále proti Havířovu se rozhodovalo především na ledě AZetu, kde byl Motor stoprocentní. Horší to bylo doma, kde uspěl pouze jednou ze tří zápasů. „Je to špatná bilance. Nedokázali jsme správně odehrát celých šedesát minut a ani vstupy do zápasů nebyly dobré. To budeme muset zlepšit,“ hledal příčiny Totter.

V boji o postup do baráže Motor narazí na Vsetín. „Vyznávají jiný styl hokeje než Havířov. Stejně jako my hrají útočně a snaží se být s kotoučem na holi,“ popisuje soupeře Aleš Totter.

Tým vedený trenérem Dopitou se na postup pořádně nadřel, když prostějovské Jestřáby složil až v sedmém zápase. „Uvítali jsme, že museli hrát až do rozhodujícího duelu,“ konstatoval Totter.

Po čtyřech utkáních v základní části zůstala bilance vzájemných zápasů vyrovnaná. Na Lapači uspěl Motor hned v prvním měření sil, když si odvezl výhru 3:2. „Hokej, jakým se doma prezentují, nám poměrně vyhovuje. Těšíme se i na zdejší atmosféru, snad bude na všechny zápasy série vyprodáno.“

Roba osobně bránit nebudou

Jednu z největších hrozeb pro budějovickou obranu představuje Luboš Rob mladší. Po přesunu z jihu Čech na Moravu se mu daří, v základní části byl suverénně nejproduktivnějším hráčem celé soutěže a lepí mu to i v play off. „Mají v týmu více hráčů, kteří umějí rozhodnout. Žádnou osobní obranu na něj nechystáme,“ odmítá Totter výraznější zaměření na rodáka z Českých Budějovic.

Nejen pro Luboše Roba to bude pikantní série. Z Motoru odešli před sezonou k Valachům i brankář David Gába a útočník Vít Jonák, na jihu Čech působili i další hráči ze soupisky Vsetína – Petr Mikuš, Tomáš Frolo a Tomáš Pitule.

Semifinále začne na obávaném Lapači a trenéři nechtějí v přípravě na zápasy podcenit jakýkoliv detail. I proto se zaměřili na atypické kluziště, na kterém Vsetínští doma hrají. „Hřiště má jiné rozměry, je menší, musíme mu přizpůsobit některé herní prvky. Je v tom velký rozdíl,“ upozornil.

Od baráže dělí Jihočechy jeden krok. Napraví loňské zaváhání v semifinále a poperou se o elitní soutěž? Odpověď se začne rýsovat od pátečního večera.