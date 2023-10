Dukla Jihlava bude spolupracovat na rozvoji ledního hokeje v Brazílii

V těchto dnech jsou v Jihlavě zástupci brazilského hokeje. Dukla jim nabídla možnost uspořádání stáže pro trenéry, případně rozvojového kempu. Některá z českých firem by také mohla v Brazílii pomoci s plánovanou stavbou nového stadionu.

Spolupráci zprostředkoval generální konzul ČR v Sao Paulu Miloš Sklenka, který je rodákem z Jihlavy. Při prvním kontaktu si Ščerban myslel, že si z něj někdo dělá legraci. „Brazílie pro mě byl fotbal, formule 1, karneval. Představa, že bych se tam někdy dostal s ledním hokejem, mě nenapadla ani v nejdivočejších snech,“ řekl medailista z olympijských her i mistrovství světa.

Hokejisté Brazílie.

Zástupce Ice Brasil Salvador Ferreira uvedl, že oslovili země, kde se hraje hokej na vysoké úrovni, český generální konzul se mu ozval do 24 hodin. V Sao Paulu funguje první stálá ledová plocha, která je ale proti klasickému sportovišti jen asi třetinová. Otevřena byla těsně před covidovou pandemií. V zemi se jinak používají jen sezonní ledové plochy. Hokejovou základnu zatím tvoří 200 lidí, lední hokej by mohlo hrát také asi 1000 hráčů inline hokeje, uvedl Ferreira. Plnohodnotný zimní stadion by chtěli Brazilci vybudovat do dvou let.

Při návštěvě Brazílie se Ščerban setkal s trenéry i hráči, učil bruslit děti. „Velmi mě těší, že nyní jako navazující akce se realizuje pobyt brazilských hráčů na mezinárodním hokejovém kempu v Benátkách nad Jizerou,“ uvedl generální konzul Sklenka v tiskové zprávě. Brazilská strana má podle něj do budoucna zájem rozšířit přímou spolupráci na úrovni Brazilské konfederace ledních sportů a Českého svazu ledního hokeje a vyjednat možnost působení českého hokejového trenéra.