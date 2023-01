Trápící se Dukla má problémy s marodkou. Týmu chybí sedm útočníků

Ve středu čeká Duklu důležité utkání. Od 18 hodin se představí v Přerově, který nyní drží šestou příčku tabulky Chance ligy. Oproti hostům má navíc k dobru odložené utkání na ledě Poruby.

Jenže více než z nejbližšího soupeře má Jihlava obavy o to, jak vůbec složí sestavu. V tuto chvíli totiž kvůli zraněním chybí hned osm útočníků: k dlouhodobým marodům Tomáši Havránkovi a Filipu Semanovi se už na začátku prosince přidal Otakar Šik, před Vánocemi vypadl ze hry Jiří Fronk a zranění má Tomáš Chlubna.

Po pondělním duelu v Kolíně, kde Dukla schytala debakl 0:5, navíc mezi zraněné přibyli hned další tři hráči: Patrik Miškář, Tobiáš Handl a Jonáš Jungwirth.

„Nenajdete moc týmů, kterým by chyběl takový počet útočníků. Jestli vůbec. A navíc se bohužel nejedná o krátkodobou záležitost,“ krčí rameny sportovní manažer Dukly Tomáš Vrábel.

Ten tak okamžitě rozjel jednání o tom, kdo by mohl Dukle ve složité situaci pomoct. „Počítali jsme s tím, že ve středečním zápase už nastoupí uzdravený Tomáš Havránek a Matouš Menšík, který se vrátil z mistrovství světa hráčů do 20 let. Jenže po Kolíně jsme znovu v minusu,“ počítá Vrábel.

Kdo místo Čachotského?

Nabízí se tak varianta, zda Dukla nakonec přece jenom nepovolá z Českých Budějovic Tomáše Čachotského. Ostřílený veterán, který v pátek oslaví 41. narozeniny, však preferuje zůstat v extralize. Aktuální působení v Motoru vnímá jako poslední možnost hrát nejvyšší soutěž.

„Bylo by jednoduché zavolat jeho Českým Budějovicím, že chceme, aby se zítra hlásil na tréninku. Ale Tomáš za zdravotní situaci u nás nemůže, chce v extralize pokračovat. A protože tu odvedl kus práce, rádi bychom mu vyhověli,“ říká Vrábel. Vedení Dukly proto jedná o hráčské kompenzaci. „S Českými Budějovicemi se bavíme o jiném útočníkovi, který by nám mohl pomoct. Uvidíme, jestli se domluvíme,“ prozradil Vrábel.

Trenéři mají důvěru

Ani poslední výsledkově nevydařené zápasy však vedení jihlavského klubu nevyburcovaly k úvahám o případné změně na trenérském postu. „Tato otázka není na pořadu dne,“ potvrdil Vrábel.

„Viktor Ujčík a Karel Nekvasil mají naši důvěru. Spíš je na dalších hráčích, aby současnou situaci brali jako výzvu a ukázali nám, co v nich je,“ doplnil manažer jihlavské Dukly.