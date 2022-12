Dukla Jihlava v azylu trpí, většina politiků se jí přispět ze svého zdráhá

Do současné špatné finanční situace se přitom Dukla dostala zčásti i kvůli politickým rozhodnutím vedení magistrátu z posledních několika volebních období. Zimní stadion je v rozjeté hokejové sezoně už osmý měsíc prázdný. Na jeho zdi visel ještě v sobotu billboard s výzvou kapitána týmu Josefa Skořepy: Zachraňme Duklu! O pár kroků dál burcoval podobným způsobem z velkého plakátu trenér Viktor Ujčík.

Dosud není jasné, kdy se bude stávající stadion bourat. Ani to, kdy na jeho místě vznikne nová aréna.

Tým se slavnou minulostí hraje své zápasy (a ještě asi tři roky bude hrát, pokud vydrží) v Pelhřimově a Jindřichově Hradci. Tam ale dojíždí málo diváků. Proto klub vyzývá fanoušky, aby Duklu „zachránili“ třeba koupí permanentek.

„Příjmy ze vstupného nám výrazně chybí. Všichni chceme v Jihlavě novou halu a extraligu a všichni máme možnost něco pro Duklu a zachování hokeje udělat. Tak nečekejme, co a jak udělají jiní, ale pojďme to udělat,“ vyzval Bedřich Ščerban, jednatel Dukly.

Opozice není spokojená s vedením Dukly

To vyslyšel primátor Petr Ryška (ODS). Koupil ze svého tři permanentky a dal je k dispozici fanouškům. Podle něj je více důvodů, které Duklu dostaly do současné situace.

„Hlavní příčiny jsou nutnost hrát mimo Jihlavu a potom samozřejmě současná energetická a ekonomická krize,“ vzkázal primátor z kongresu v australském Melbourne, kde jako předseda zastupuje Český svaz plaveckých sportů. Dukle podle něj jednoznačně pomůže co nejdřívější návrat do Jihlavy. „Do té doby to bude hodně složité,“ ví Ryška.

Opoziční zastupitel Radek Hošek (STAN) na rozdíl od primátora momentálně neplánuje finančně podpořit Duklu ze svého. „Nejsem s vedením a fungováním klubu spokojený,“ zdůvodnil.

Stávající ekonomická situace je podle něj složitá pro celou společnost především vinou ruské invaze na Ukrajinu. „Veřejnost i soukromé firmy řeší vlastní problémy s rostoucími náklady. Konkrétně u Dukly je také příčinou zřejmě nesprávný odhad diváckého zájmu v Pelhřimově a Hradci,“ míní Hošek.

„Komunikace s fanoušky je teď tristní“

Dukle by podle něj pomohla větší a vhodnější komunikace s potenciálními partnery a dlouhodobá práce s nimi.

„A pak také komunikace s fanoušky, která je v současné době tristní. Pokud výkonná ředitelka na Facebooku prohlásí, že fanoušci Duklu opustili, asi něco nebude v pořádku. A to v okamžiku, kdy třeba fanoušci organizovaní ve spolku patří mezi významné partnery klubu a pravidelně několik let Duklu podporují, nejen finančně. Navíc již dříve založili transparentní účet pro náklady na stěhování a pravidelně peníze klubu posílají. Vím, že to naštvalo spoustu věrných,“ sdělil Hošek.

Naopak koaliční náměstek primátora Richard Šedivý (ANO) se do akce Zachraňme Duklu! zapojil. Na transparentní účet spolku fanoušků poslal dva tisíce korun. „Budu rád, pokud se připojí i další, kterým jde o hokej v Jihlavě,“ uvedl. Duklu vnímá jako rodinné stříbro.

Jeho stranický kolega a náměstek primátora Jiří Pokorný celou zachraňovací iniciativu podporuje, nikoli ale vlastními penězi. „Jsem přesvědčený, že symbolika této akce je veliká. Svoji osobní roli ale vidím v pozici strategické a koncepční podpory klubu a nalézání jak provozních, tak investičních financí,“ reagoval Pokorný, který Duklu vnímá jako symbol města, který je správné a rozumné podporovat a rozvíjet.

„Peníze je třeba směrovat na věci nezbytné“

Klub finančně nepodpoří ani opoziční zastupitel Petr Paul (SPD). „Jsem starobní důchodce. Stovka nepomůže a peníze je existenčně potřebné směrovat na účely a potřeby věcí nezbytných,“ reagoval.

Duklu podle něj dostalo do současné situace „přehazování“ stavby nové haly ze strany bývalé politické reprezentace na tu následující. A to už před více než pěti lety. „Dukle by teď pomohla účast fanoušků. Minula se účinkem představa, že budou jezdit do Pelhřimova a Hradce,“ dodal Paul.

Své peníze Dukle nepošle ani další opoziční zastupitel Daniel Škarka (Piráti a Fórum). Ten byl radním v minulém volebním období, kdy vznikal projekt nové arény.

„Spíše podporuji neziskový sektor, což obsahuje i podporu spolkům organizujícím pohybové aktivity pro širokou veřejnost, jako je například SK Lyžařské Jihlavsko. Profesionální sport nepodporuji. V případě HC Dukla to ponechávám na fanoušcích nebo na soukromém sektoru, který z této podpory dokáže vytěžit nějakou protiváhu,“ zdůvodnil Škarka. Profesionální sport by podle něj v budoucnu nemělo finančně podporovat z veřejných peněz ani město.

Nevhodná otázka, diví se náměstek z KDU-ČSL

I primátor Ryška chce podpořit další jihlavské projekty či subjekty. Do akce Zachraňme Duklu už se však se svými financemi dále nezapojí.

Dotazu MF DNES se podivil náměstek primátora Martin Laštovička (KDU-ČSL), nezdál se mu vhodný. „Ptát se vlastníka společnosti, jestli se zapojil finančně do podpory vlastní firmy, je opravdu zvláštní. Zkuste se zeptat vlastníka MF DNES, zda podporuje vlastními penězi svoji firmu. Co je víc, podpora klubu vlastními penězi, nebo usilovná práce na změně selektivní a nevhodné výchovy hokejových dětí v klubu?“ odpověděl otázkou Laštovička.

Ten si uvědomuje, že Dukle nyní scházejí peníze kvůli zavření stadionu, stavbě arény a stěhování. Klubu podle něj pomůže urychlené zahájení stavby arény.

MF DNES oslovila e-mailem i další jihlavské zastupitele s otázkou, jestli ze svého podpořili akci Zachraňme Duklu!. Do vydání článku neodpověděli exprimátorka Karolína Koubová (Piráti a Fórum), radní David Beke, hejtman a zastupitel Jihlavy Vítězslav Schrek (oba ODS) a také náměstek primátora Radek Popelka (ANO).