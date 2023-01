Dukla chce zlepšit bilanci v derby. Objevila inspiraci u stříbrných juniorů

Nový žďárský kouč: Kluci už zapomněli vyhrávat Sedmnáct porážek z posledních osmnácti zápasů. Hodně tristní je v posledních měsících bilance druholigových hokejistů Žďáru nad Sázavou. V kalendářním roce 2022 Plameny z 41 ligových zápasů 32 prohrály. Týmu nepomohla ani výměna na trenérském postu, kdy v polovině prosince Martina Sobotku nahradila dvojice Milan Řehoř – Vojtěch Šír. Žďár totiž padl i v následujících třech duelech, naposledy ve středu s Vyškovem 4:5. „Naše hra není špatná, dovolím si tvrdit, že jsme Vyškovu byli více než vyrovnaným soupeřem. Ale zatímco my z toho, co si vypracujeme, těžko dáváme góly, soupeř nás potrestá,“ kroutí hlavou žďárský kouč Vojtěch Šír. Co s tím? „Je to hodně o psychice. Kluci už zapomněli vyhrávat. I s předchozí sezonou jsme za rok prohráli více než třicet zápasů. Hlava je nastavená tak, že vyhrát ani nemůžeme,“ všímá si Šír. „Přitom klukům to není jedno, mají chuť, na trénincích pracují. Ale chybí nám ten jeden zlomový zápas, který přetáhneme na svou stranu. Snad se to pak zlomí a budeme schopní zápasy urvat.“ V sobotu se předposlední tým skupiny Východ představí na ledě třetího Havířova (42), který má v tabulce více než dvojnásobek bodů než Plameny (18). „Když jsme s Milanem Řehořem k týmu přišli, říkal jsem, že nemá cenu se teď dívat v tabulce nahoru. Ale spíš udělat vše pro to, abychom druhou ligu ve Žďáře udrželi,“ připomíná Šír, že už pouze jeden soupeř ve skupině má méně bodů: poslední Velké Meziříčí (13). Cílem je, aby Plamenům po základní části nezbyl v ruce černý Petr v podobě nutné účasti v prolínací soutěži. „V koutku duše stále doufáme, že kdyby se povedla nějaká šňůra, o play off bychom mohli ještě zabojovat. Ale hlavně se musíme dívat pod sebe,“ říká Šír.