Nechceme sérii s Děčínem protahovat, říká vrchlabský kouč Hlaváč

Avšak některé věci z tohoto zápasu, druhého v sérii s Děčínem, bude chtít od týmu už ve středu kouč Petr Hlaváč vylepšit. „Musíme změnit přístup. Měli jsme hodně vyloučených, i proto to byl těžký zápas,“ řekl Hlaváč po výhře 5:4 před třetím zápasem, v němž má Vrchlabí na svém ledě první postupový mečbol (začátek v 18 hodin).

Zatím vše směřuje k prvnímu úspěšnému kroku k vašemu postupovému cíli.

To je sice pravda, ale na tohle si musíme dát pozor. První utkání jsme zvládli velmi slušně, ale druhé potvrdilo, že to s Děčínem nebude zase tak jednoduché. Ostatně na podzim jsme tam 1:5 prohráli.

Tentokrát jste tam ale za necelé čtyři minuty vedli 2:0. Co se pak stalo, že z toho bylo drama doslova do posledních vteřin?

Když jsme dali na začátku dva rychlé góly, všichni si mysleli, že je hotovo. Jenomže domácí stejně rychle vyrovnali a pak jsme stále dotahovali my. Nakonec jsme byli rádi, že nám tam vítězný gól spadl pár vteřin před koncem. Přitom ještě čtyři minuty před koncem poslední třetiny jsme 3:4 prohrávali.

Pomohly vám dvě přesilovky a v nich zkušenost Jaroslava Bednáře, který na vyrovnávací gól nádherně přihrál a vítězný podobně pěkně vstřelil. Jeho zkušenost je k nezaplacení.

Souhlasím, protože on už předtím dvakrát trefil tyčku. Není to ale jen o Jardovi, nikdo v soutěži nemá takové hráče jako my, i proto ten cíl, který máme.

Ve středu můžete dokončit první krok, předpokládám, že nechcete dopustit, aby se série protáhla.

To jistě nechce nikdy nikdo. Pro nás je to i dost důležité, když to ukončíme, budeme mít volno na to, abychom se dali dohromady, máme několik zranění. Navíc každý zápas přináší možnost dalších a ubírá síly.

Jak na tom zranění hráči jsou?

To uvidíme. Jakub Moník, který dostal v pondělí zásah do oka, je ještě dneska v ústecké nemocnici (rozhovor vznikl včera - pozn. autor). Problémy má i další obránce Havránek, naštěstí se do obrany vrátil uzdravený Voženílek a snad bude i Muška. Zatímco útok máme v pořádku, s obranou je to stále tak, že nás je tak akorát.

Pokud vyhrajete, půjdete dál. Už vyhlížíte soupeře pro další kolo?

To je předčasné, i když samozřejmě víme, jak se série vyvíjejí a kdo by na nás vyšel, pokud by šlo všechno tak, jak to šlo doteď. Byl by to Kolín a to by pro diváky byla zajímavá série.

Na ty se ostatně můžete spolehnout. Pomáhají vám hodně?

Jsou jako vždycky výborní. První zápas série s Děčínem nám vyšel na sobotu a byla to paráda, přišlo jich přes 1600, atmosféra byla skvělá.