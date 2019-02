Premiéra se přiblížila, Bednář s Hlinkou se ve Vrchlabí vrátí na led

Společně s ním si svoji vrchlabskou premiéru odbude také Jaroslav Hlinka, druhá hvězdná posila do útoku týmu, jehož cílem je postup do první ligy.

Prvním zápasem obou bude duel s Kolínem. „Od tohoto zápasu by měli víceméně absolvovat náš kompletní program včetně obou zbývajících derby a celého play-off. U Jardy Hlinky je možné, že pokud se do 31. ledna dohodne s některým z extraligových klubů, tak u nás skončí,“ uvedl Jiří Jakubec, sportovní ředitel vrchlabského klubu. „Oba si uvědomují, s jakým cílem sem jdou a zkušeností mají oba na rozdávání.“

Bednář s Hlinkou nejsou ale jedinými výraznými posilami týmu, jemuž aktuálně patří v druholigové skupině střed druhá příčka o bod za vedoucím Jabloncem nad Nisou. Už ve středečním duelu s Letňany vrchlabský dres oblékli útočníci extraligového Mountfieldu Hradec Králové Jan Berger a Radek Pilař. Oba hokejisté se vracejí po delším zranění z podzimu.

„Oba mají za sebou dlouhou rekonvalescenci a velké zápasové manko, takže čím dříve se dostanou do zápasového tempa, tím pro nás lépe,“ sdělil Jakubec. „Oba mají již něco odehráno a mělo by to být na kvalitě našeho útoku znát. Dále s námi budou absolvovat kompletní program.“

Vrchlabí má v posledních týdnech výbornou formu, díky které se dotáhli na vedoucí Jablonec. Zatímco v listopadu prohrálo pět utkání za sebou, od začátku prosince v osmi dalších zápasech byli sedmkrát úspěšní, nevyšel jim jen jediný zápas, v němž doma prohráli derby s Trutnovem.