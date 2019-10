Prospal: Cestování? Dokážeme se nastavit tak, abychom to zvládli

Hokejisté Motoru v sobotním utkání v Prostějově v tu chvíli záhy vedli 1:0. O pár minut později už to bylo 2:0 pro hostující celek, když střelu Václava Karabáčka brankář Štůrala vyrazil jen před sebe, kam už ale dojížděl nikým nehlídaný Lukáš Endál a poslal puk do sítě.

Nakonec lídr prvoligové tabulky, který už vede o šest bodů před druhou Porubou, v patnáctém kole přidal ještě další tři přesné trefy. Na 3:0 z pohledu Motoru zvyšoval Zdeněk Doležal, čtvrtý gól pak přidal Václav Karabáček a naposledy Štůralu prostřelil Jiří Šimánek.

Motor uzavřel první čtvrtinu základní části výhrou nad domácím Prostějovem 5:0. Navíc si v novém týmu zasloužil první vychytanou nulu brankář Milan Klouček. „Byl to zřejmě náš letošní nejlepší výkon. Měli jsme zápas od prvního gólu pod kontrolou a také nás těší, že jsme byli i disciplinovaní. Na naší straně byli jen čtyři vyloučení, takže jsme soupeře zbytečně nedostávali do hry přesilovými hrami,“ těší asistenta trenéra Motoru Aleše Tottera. „Hráči měli navíc výborný pohyb a podali jsme kompaktní výkon, což vždycky potěší,“ doplňuje Totter.

Tři zápasy v tomto týdnu

Ve 330 kilometrů vzdáleném Vsetíně vyhráli Jihočeši 5:3, ve 400 kilometrů vzdáleném Havířově pak 5:2 a teď nakonec v Prostějově, který je od Budějovic 270 kilometrů daleko, dokonce 5:0. Mohlo by se zdát, že několikahodinové cestování autobusem hráčům Motoru překvapivě svědčí. „Je to náročné a nikdo ho nemá rád, ale dokážeme se nastavit tak, abychom to zvládli. Máme dobré rozcvičení a zatím musím říci, že k takovým zápasům tým přistupuje výborně,“ chválí asistent hlavního kouče Motoru Václava Prospala.

V tomto týdnu budou hrát hokejisté Českých Budějovic hned třikrát. Dnes je čeká další venkovní duel, a to na ledě třinácté Třebíče. „Prostějov je silný na puku, ale oproti Třebíči nedělá špinavou práci. Oni hrají konstantně. Navíc jejich výsledky teď nejsou dobré, hrají pod tlakem a zápas s námi je přesně to, na čem by se mohli chytnout. Bude to těžký zápas, zvláště když poslední utkání Třebíč prohrála,“ upozorňuje Aleš Totter.

Ve středu se hokejisté Motoru představí na svém ledě, od 17.30 hodin začne v Budvar aréně duel s Kadaní a v sobotu Jihočeši zamíří do Ústí nad Labem.