Gilbert je zpět v sestavě, dvěma góly pomohl k výhře ve Frýdku-Místku

Duel 27. kola první ligy však pro Jihočechy nezačal moc dobře. Už ve čtvrté minutě překvapil brankáře hostů Jana Strmeně bekhendem Vojtěch Tomi, a domácí tak zkraje zápasu vedli 1:0.

„Naše role favorita tady byla, ale my jsme ji neplnili prvních dvacet nebo pětadvacet minut zápasu. Myslím si, že domácí byli lepší, lépe se pohybovali. Nám trvalo nějakou dobu, než jsme se rozjeli. Spadla nám tam, dá se říci, taková žabka z bekhendu, která by tam asi neměla projít. Soupeř se dostal na koně a ten zápas se nám daleko víc komplikoval, než by měl,“ podotkl hlavní trenér Českých Budějovic Václav Prospal k úvodu zápasu.

Ani druhou třetinu nezačali hosté nejlépe. Již ve 23. minutě mohl Frýdek-Místek zvýšit svůj náskok, tentokrát však šanci českobudějovický brankář zlikvidoval.

A byl to právě David Gilbert, který srovnal stav na 1:1, když se tvrdou ranou prosadil ve 37. minutě. Od prvního gólu začal Motor hrát lépe a daleko zodpovědněji. Ve třetí třetině přidal Kanaďan svůj druhý gól večera a domácího brankáře Lukáše Danečka ještě překonal Jan Veselý. Tři minuty před koncem utkání snížil na 2:3 domácí Kryštof Stuchlík, ale tříbodovou výhru Jihočechům pojistil gólem do prázdné brány Vít Christov na konečných 2:4.

„My jsme věděli, že Frýdek v domácí hale hraje velmi dobře, že se dobře pohybují, dohrávají souboje, jsou rychlí. Jsou to kluci, kteří se chtějí dostat o patro výš. Věděli jsme, že nás nečeká lehký zápas, což se nakonec i potvrdilo,“ zmínil Prospal s tím, že je rád za čtyři vstřelené góly. „Ale trvalo nám to na můj vkus moc dlouho,“ dodal.

České Budějovice tak potvrdily výbornou formu. Naposledy tým nebodoval 25. září v zápase s Litoměřicemi. Od té doby ve dvaceti duelech za sebou ztratil Motor pouze čtyři body, po prohrách s Porubou a po samostatných nájezdech s Přerovem.

Dnes má lídr první ligy na programu utkání 28. kola, v němž do Budvar arény přijede v tabulce sedmý Havířov. Ve středu Motor zajíždí do Sokolova, v sobotu pak doma hostí Prostějov.