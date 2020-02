Kustodi mě vyhánějí z ledu, usmívá se plzeňský obránce Budík

Pardubický rodák přišel do hokejové Plzně před sezonou a rychle se vypracoval mezi opory, se třemi góly a osmnácti asistencemi je nejproduktivnějším bekem týmu.

Takhle si přidávat po tréninku jste zvyklý už dlouho?

Jo, snažím se na sobě pořád pracovat, každý den se zlepšovat.

Před rokem, kdy jste působil v Pardubicích, jste v tuhle dobu řešil play out a boj o záchranu. Teď už máte téměř jistou elitní šestku, těšíte se na play off?

Je to hlavně o hodně lepší pocit. Když bojujete o přímý postup do čtvrtfinále, hraje se celému týmu daleko lépe. Rozhodně lepší než se bavit o záchraně a o sestupu.

I proto berete přestup do Plzně jako dobré rozhodnutí?

Určitě! Jsem za to moc rád, beru to jako hodně správný krok v mojí kariéře. Trenéři mi dávají hodně prostoru, pak si hráč věří daleko víc a na ledě je to znát. V Pardubicích jsem tolik času nedostával.

Musel jste v novém klubu změnit svoji hru?

Maličko jo. Plzeň hraje ofenzivněji, tlačí se dopředu. V Pardubicích, když jsme byli v tabulce dole, jsme museli hrát zezadu, hlavně bránit. Neměl jsem tolik prostoru, nehrál oslabení ani přesilovky. Teď si to užívám a je to znát.

I body vám naskakují.

V Pardubicích jsem měl loni i s play out jeden gól a šest nahrávek, teď ve statistikách svítí jiná čísla. Jsem za to rád. Ale upřímně, na prvním místě je pro mě tým. A všichni máme jediný cíl – play off.

Už o něm přemýšlíte?

Týmy jsou kvalitní, tabulka vyrovnaná. Je jedno, koho dostaneme, stejně musíme porazit kohokoliv.

To Pardubice bojují o holý život, sledujete jejich boj o záchranu?

Fandím jim na dálku a doufám, že extraligu udrží. Občas si s klukama napíšu, jak to u nich v kabině vypadá. Snaží se, makají naplno.

Ale zvládnou to?

Snad. Loni jsem to zažil, ale to se dala sezona zachránit ještě v baráži. I tak to byl obrovský stres, bojíte se na ledě udělat jakoukoliv chybu, protože každá může znamenat porážku. Je to úplně jiný hokej. Nebe a dudy, co jsem prožil loni v Pardubicích a teď tady v Plzni.

Je znát, že týmy ze dna tabulky do toho jdou na krev?

Jednoznačně. My jsme to poznali nedávno v Litvínově, Vítkovice v úterý vyhrály na Kometě. Ohrožené mančafty do toho dávají všechno, snaží se dostat výš. Zbývá pár zápasů a pro ty namočené týmy to bude drsný boj až do konce.

Vy máte na sedmou příčku náskok 15 bodů, už berete čtvrtfinále jako jistotu?

Takhle to neberu. Musíme makat dál a sbírat body. Teď máme před sebou dva těžké zápasy, hlavně v sobotu v Boleslavi. Tam se hraje vždycky těžko, mají šikovné útočníky, silné hráče. A k tomu výborné obránce i velice kvalitní gólmany.