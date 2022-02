Do šancí jsme se dostali, jen to zakončení, mrzelo hokejisty Pardubic

„Věděli jsme, že (gólman Vítkovic) Stezka chytá dobře a že má před sebou velké obránce, ale tlačili jsme se tam,“ uvedl po utkání bek Jan Zdráhal, autor osiřelé pardubické trefy. „Těžko říct, co tomu chybělo. Nasazení jsme měli, střely taky, ale v posledních zápasech se nám nedaří střílet góly,“ pokračoval.

To sice v předešlých dvou kolech úplně neplatilo - se Spartou Dynamo prohrálo 4:5 a potom s Litvínovem obracelo na 6:5 v prodloužení. Je ovšem fakt, že třeba Mladá Boleslav nedávno Pardubicím nedovolila skórovat vůbec.

Svůj vliv teď mělo i to, že se hosté ve Vítkovicích museli nadále obejít bez distancovaného Camary. Snajpr Říčka navíc zůstává na marodce a mladík Blümel je na olympiádě.

„Chybějí nám tři klíčoví útočníci,“ doložil David Havíř, asistent trenéra HC Dynamo, který však s beky do hry nově posílal i Kanaďana Petgravea. „Do šancí jsme se dostali, ovšem zakončení nebylo takové. Vítkovice si ve druhé třetině pomohly dvěma přesilovkami a naše snížení přišlo pozdě. Hráli jsme pak dlouho power play, jenže se v ní nic nepodařilo,“ dodal.

To Miloš Holaň, kouč Ostravanů, mohl být právem spokojený.

„Pardubice mají silné mužstvo, hlavně v útoku. My jsme hráli poctivou a zodpovědnou obranu a šli jsme do vedení, což nám pomohlo psychicky,“ poznamenal. „Přesilovky se nám v minulých zápasech tolik nedařily, ale tentokrát se to v nich myslím lámalo. V závěru jsme si řekli, že to musíme ubojovat, a to se povedlo. Za tu bojovnost jsme si výhru zasloužili,“ byl přesvědčený.

Vítkovice vedly od 13. minuty, kdy se prosadil Hruška. Pardubický brankář Klouček, který si předtím kryl levou tyčku, nebyl při ráně Solovjova včas na nohou, a dorážející forvard už to pak měl snadné.

Na 2:0 zvýšil ve 27. minutě v početní výhodě Marosz, opět z dorážky. Z úhlu zamířil pod horní tyč. Přesilovku následně využil i Solovjov bombou po ledě, a domácí tak získali komfortní náskok.

Ten chvíli po polovině finálního dějství přece jen lehce ukrojil Zdráhal. Vítkovice byly v tu dobu ve velkém útlumu, ale oddechový čas trenéra Holaně je zase srovnal „do latě“. Dynamo poté pohrdlo vlastní výhodou (obrovskou příležitost v ní spálil Musil) a v power play už Stezku výrazněji nezaměstnalo. Místo toho naopak přišla chyba v rozehrávce, již potrestal vítkovický Hruška.

V příštím utkání pardubičtí hokejisté vyzvou v pátek od 18 hodin v enteria areně brněnskou Kometu.