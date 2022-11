Branku netrefil, ale mezi střelci nechybí. Takový gól jsem dal poprvé, řekl Daňo

Je dobře, že takový gól platí?

Nemám s tím žádný problém. (směje se) Když hráč zabrání čistému gólu, je to správné rozhodnutí. Je to lepší, než mít nějakou přesilovku, v níž gól nemusí padnout. Když jde hráč sám na bránu, je tam 99,9 procentní šance, že gól dá.

Už ve druhé minutě jste vedli 2:0.

Rozhodl váš vydařený vstup do utkání?

Ano. V této sezoně jsme tak rychle góly ještě nenastříleli. Sám jsem byl tím nástupem překvapený. (usmívá se) Asi jsme se dobře vyspali a tím, že se hrálo už odpoledne (od 15 hodin) jsme byli nabuzení. Vyšlo nám to super. Od toho momentu jsme byli trochu klidnější.

Jenže ve 12. minutě za stavu 2:0 hosté v přesilovce snížili. Váš kouč Zdeněk Moták si ale vzal trenérskou výzvu a rozhodčí gól neuznali kvůli tomu, že soupeř nedovoleně bránil brankáři Marku Mazancovi. Hodně jste si oddechli?

Být to gól, byl by to možná úplně jiný zápas. Videorozhodčí to naštěstí posoudil tak, že jejich hráč zavazel našemu gólmanovi. Podstatné bylo, že jsme zbytek oslabení ubránili.

Video bylo během zápasu ve hře třikrát. Nebylo ho až moc?

Byly tam sporné momenty. Když vše není jasné na ledě, je potřeba to zkontrolovat a komunikovat s videorozhodčím. Trochu to některé chlapce na střídačce vyhodilo z tempa, ale znovu jsme se do něj dostali a odehráli dobrý zápas.

Rozhodčí dvakrát, jednou pro vás a podruhé pro hosty, s pomocí videa posuzovali góly vstřelené do posunuté branky. Oba uznali, což dříve nebývalo. Souhlasíte s tím?

Ano. Když puk jde do branky v rozmezí, kde by měla stát, tak je to asi v pořádku. Je to tak nastavené a co mám informace, tak v NHL je to stejné.

Během zápasu bylo několik šarvátek. Bylo těžké udržet nervy?

Já jsem se dnes udržel, což je dobře. Hosté chtěli něco zkusit, když jim to nešlo ve hře, protože jsme byli fakt aktivní a dobře jsme bránili. Zkusili to trošku rozproudit tím, že do nás strkali. Je to pro ně v podstatě typické. Ustáli jsme to.

Zleva Radek Pilař z Hradce Králové a Libor Hudáček z Třince.

Přesto jste se jednou před vaší brankou sápal po Jakubu Lvovi...

Byl tam souboj. Dostal jsem přes ruce a tak jsem ho chytil za dres. Hned chtěl moje vyloučení. Ale nic, pak jsme se rozešli v dobrém.

Posledních deset minut jste hráli dlouho v oslabení, když mimo jiné Daniel Voženílek dostal trest na pět minut. Bylo těžké závěr ustát?

Vždy je to těžké, když má protivník příležitost snížit a dostat se do kontaktu. Zkusili i hru bez brankáře, naštěstí jsme to ubránili. Martin Marinčin tam měl dva skvělé bloky. A i další kluci to výborně ubránili. Oslabení ale musíme zlepšit, nemáme v nich úplně nejlepší statistiky. Dnes jsme je však, až na ten gól s posunutou brankou, zvládli dobře.

Trenéři Hradce Králové odvolali brankáře už sedm a půl minuty před koncem třetí třetiny. Čekal jste podobný tah?

Ne, ale neměli co ztratit. Prohrávali o tři góly a měli pětiminutovou přesilovku. Potřebovali něco změnit a udělat průvan v našem pásmu, protože do té doby jsme bránili dobře. Ale nerozhodilo nás to, i když dali gól.

Už v úterý hostíte Olomouc, odkud před sezonou přišel trenér Zdeněk Moták. Bude to pro něj náročný duel?

Určitě vypíše nějakou odměnu za výhru. Náš pokladník ho bude před zápasem čekat a snad dá dostatečnou motivační odměnu za výhru. Věřím, že utkání zvládneme a budeme si moci o ty peníze od něj říct.