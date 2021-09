POHLED: Pokřik sparťanů „Polský Židi“? S fanoušky je zpět i hulvátství

„Polský Židi!“ skanduje sparťanské jádro příznivců v 35. minutě, když se na ledě strhne hromadná mela.

Dvě minuty za hrubost dostává sparťan Filip Chlapík, na druhé straně si odsedí stejný trest Petr Vrána a David Musil.

Duel mezi Spartou a Třincem od začátku probíhal ve vysokém tempu, s góly na obou stranách, s mnoha potyčkami, které se postupně vyostřovaly. Krásný hokej se vším všudy, s vítězným koncem pro hosty (7:4).

„Utkání trochu divočejší, ale potyčky k tomu patří, když se střetnou dva nejambicióznější kluby,“ shodnou se v klidu po zápase sparťan Chlapík a třinecký Martin Růžička.

Proč ho museli negentlemansky pokazit (někteří, ne většina) domácí fanoušci - samozřejmě bez povinných roušek a respirátorů - hloupým pokřikem?

„Já nevím, k tomu se těžko vyjadřovat. Lidi si zaplatili lístky a asi si můžou nadávat, co chtějí. My jsme na to s klukama tak nějak zvyklí, že to ani nevnímáme,“ prohodí třinecký Růžička.

„Jako klub se s tímhle neztotožňujeme, budeme to muset řešit,“ řekne rázněji jeden ze sparťanských trenérů a zároveň sportovní manažer klubu Jaroslav Hlinka.

Jeho kolega z Třince Marek Zadina dodá: „Ano, tohle do hokeje nepatří.“

Zaplněné haly v minulé extraligové sezoně moc chyběly. Klubům scházel příjem ze vstupného, zážitek ze zápasů byl poloviční a častokrát jste slyšeli, že kdyby v hale byli fanoušci, probíhal by duel atraktivněji.

Těšil jsem se, že na Spartu na první domácí zápas v O 2 areně dorazí mohutná podpora. Co do kvalit kádrů a ambicí klubů nenarazíte na lepší duel.

Návštěvnost je od začátku extraligové sezony i kvůli povinnému prokázání se očkováním, proděláním nemoci covid-19 či testem nižší než před pandemií. Dlouhá pauza zájmu lidí také uškodila.

Ani tak se nemůžu ubránit pocitu, že necelých šest tisíc lidí při takové příležitosti je v Praze prostě málo.

Na druhou stranu pro ty, co přišli a projevili se tímto hloupým způsobem, mám vzkaz: Vy jste opravdu nechyběli. Styďte se.

„V průběhu zápasu přišlo pár zpráv na oficiální účty klubu ve velmi podobném duchu,“ povzdechla si na Twitteru mluvčí třineckého klubu Dita Ondrejková.

Sparta po prohře s Třincem vydala i oficiální vyjádření, v němž chování lidí na tribuně správně odsoudila: „Jsme moc rádi, že můžeme hrát opět se zaplněným hledištěm. S našimi fanoušky nejsou dlouhodobě žádné problémy, klub podporují slušně a ženou ho kupředu. Od tohoto ojedinělého excesu některých z nich se musíme distancovat. Věříme, že se podobná věc už nikdy nebude opakovat. Fandění proti duchu fair play na hokej nepatří.“

A opravdu, hokeji bude bez takových lidí lépe.