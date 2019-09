Trpký úvod pro Kladno. Plán držíme dvě minuty, štve Redlicha

„Věděli jsme, že úvod bude strašně těžký,“ hodnotil kladenský trenér David Čermák. „Hned první víkend jsme potkali dva top kluby, rozdíl se ukazuje.“



V pátek proti Třinci (2:6) i v neděli proti Hradci (2:5) nepoměr sil nešel přehlédnout. Kladenští bruslili pomaleji, ztráceli puky, nestačili v osobních soubojích, střely posílali mimo brankovou konstrukci, často faulovali.

„Děláme nesmyslná vyloučení, která ani nic neřeší. Takhle nevyhrajeme,“ štvalo útočníka Tomáše Redlicha. Proti Třinci i Hradci nastřádalo Kladno trestů shodně po sedmi, v obou případech oslabení dvakrát neubránilo.

„Za chyby nás potrestali,“ uznal Adam Brízgala, jenž do brány nastoupil místo Lukáše Cikánka po pátém inkasovaném gólu. Sám v neděli při extraligové premiéře za 22 minut puk za záda nepustil.

Možná jedno z mála pozitiv pro klub při návratu mezi elitu po pěti letech.

„Něco si řekneme a plán nám vydrží dvě minuty,“ pokračoval v kritice Redlich. „Nedostaneme puk z pásma, nehrajeme jednoduše, přechod středního pásma vázne, nedaří se nám soupeře dostat pod tlak...“

Ostatně Kladno už ve 4. minutě prohrávalo 0:2. V přesilovce pěknou přihrávku od Radka Smoleňáka z rohu zakončoval Aleš Jergl, kladenský obránce Brady Austin prakticky nereagoval. Následně rychlým švihem zvyšoval v přečíslení Lukáš Cingel. Před koncem první třetiny se prosadil tvrdou ránou Richard Nedomlel.

„Tlačili jsme, ale že by v tu chvíli byl konec... Podívejte se na Spartu,“ nenechal se unést hradecký brankář Marek Mazanec a poukázal, jak pražský klub v prvních dvou kolech ztratil víc než slibné vedení.



„Hráli výborně, sráželi se a nedali puky zadarmo, smekám před nimi, jak se dokážou o výsledek poprat. Navíc měli dobré přesilovky, jejich šikovní hráči si umí přihrát, “ překvapil následně navrátilec ze zámoří.



Kladenský Redlich byl opatrnější: „Nevím no, občas ji kluci zahrajou dobře...“

„Nevypadaly špatně, ale počítají se góly, teď jsme v přesilovce dali jeden (ze sedmi, pozn.), a to je málo,“ brzdil i Čermák.

Kladno má za sebou trpký vstup do extraligy. Středočechům ukázal, že jenom myšlenky na play off nyní do kabiny nepatří. V pátek hrají v Karlových Varech, s nimi by podle papírových předpokladů měli přímo soupeřit. Jenže Vary díky dvěma výhrám nad Pardubicemi a Zlínem vedou ligu. Jágrův návrat do sestavy se navíc zatím moc nepřiblížil.