Hattrick byl blízko. Ale gólman se nenechal rozhýbat, litoval Jarůšek

„Měli jsme sérii proher, potřebovali jsme zabrat, protože v tabulce je těsno. Snad se od toho odrazíme,“ modlí se litvínovský vousáč. Verva poskočila na 11. místo extraligy, náskok před „no play off“ zónou navýšila na devět bodů.

I díky Jarůškovi, který jel v půlce zápasu za stavu 3:1 trestné střílení. Sám byl předtím faulovaný. „Když máte dva góly, věříte si na hattrick. Radši jsem se nedíval na trenéra, třeba bych pak penaltu nejel, sám jsem zůstal na ledě. Věřil jsem, že dám, ale gólman se nenechal rozhýbat a pokryl to,“ litoval útočník, že ho gólman Růžička vychytal.

Jenže dvakrát předtím ne. Nejdřív Jarůšek vyrovnával, když zblízka puk pohotově zametl za Růžičkova záda. Při povedené vítězné brance ukázal, že je i technik. „Hezkých gólů jsem dal snad dost, tenhle se povedl, i na oko vypadal pěkně. Pomohl jsem si kličkou na beka a pak jsem puk poslal nad vyrážečku,“ popsal. „Dva góly mě těší, mohly být tři, takže to je z mojí strany taková spokojenost nespokojenost.“

Litvínov teď hraje se třemi nejlepšími. Spartě v pátek podlehl 3:5, včera uspěl v Mladé Boleslavi a ve středu hostí Třinec, který vystřídal právě Bruslaře na 2. místě. „I proti Spartě jsme podali dobrý výkon, i když to tak nevypadá. Rozhodně jsme hráli líp než předtím v Českých Budějovicích, ale Sparta má kvalitní mančaft a pohlídala si to.“



Zato Mladá Boleslav ne, byť vítězství Litvínova viselo na vlásku. V závěru rozhodčí u videa zkoumal, zda kotouč u tyčky přešel čáru, nebo ho brankář Godla skryl do lapačky včas. Mohlo být dorovnáno.



„Já si myslel, že je to gól, ze střídačky mi to tak přišlo. Ale asi puk nebyl za čárou celým objemem,“ oddychl si Jarůšek, který se s 11 góly stal prvním dvouciferným střelcem Vervy v aktuální sezoně. „Výhru jsme ubojovali, hodně nám to pomůže.“

V to doufá i trenér Vladimír Országh, byť stoprocentně spokojený ještě nebyl. „Znovu byly fáze hry, kdy jsme měli být důraznější okolo brány, u mantinelů. Potřebujeme výsledky ustálit, chceme být na hráče nároční.“