Kolouch trefil výhru na Spartě. Přesně takhle chceme hrát, řekl

„Jeli jsme udělat tři body a to se nám povedlo. Byl to přesně ten hokej, kterým se chceme prezentovat, a zaslouženě jsme vyhráli,“ pochvaloval si Kolouch.

Olomoučtí trenéři Moták s Tomajkem v nedávných krizových měsících důkladně promíchávali i protřepávali složení útoků, teď se však zdá, že s první lajnou z ostravských odchovanců Irgla, Koloucha a Olesze by to mohlo fungovat.



V 8. minutě se po Ondruškově střele trefil právě Rostislav Olesz, a když sparťané hrající v replikách dresů z roku 1990 s velkou rudou hvězdou na hrudi vyrovnali, přišla jedenáct minut před koncem Kolouchova chvíle. „Bek (Ondrušek) to výborně vystřelil, mě to trefilo do nohy a Machy na to nestíhal zareagovat. Štěstíčko, ale bereme to všemi deseti,“ přiznal.

Mora potvrdila, že se jí v O2 areně daří, vyhrála tam počtvrté v řadě. „Máme to v hlavách, že tu často vyhráváme. Nikdy sem nejedeme s tím, že budeme hrát druhé housle,“ přiznal Kolouch.

Tentokrát hostům neublížilo ani pětiminutové oslabení po faulu loktem Strapáče. Sparta doplatila na to, že jen o den dříve hrála v Pardubicích, kde navíc ztratila svou vítěznou sérii. „Olomouc zde hrála lépe než doma proti nám. Velmi dobře bránili modrou čáru. Byl to těžký zápas, ve kterém Olomouc odvedla dobrou práci. Pokud chceme uspět, musíme hrát soustředěně šedesát minut. V posledních dvou zápasech to tak nebylo. Jakmile necháme v určitý moment otevřené dveře, tak to soupeř může využít. Jako Olomouc,“ ocenil protivníka sparťanský trenér Uwe Krupp.

Kolouch mohl své představení vyšperkovat stejně jako proti Litvínovu gólem do prázdné, ale trefil jen tyč. „Jel jsem jeden na jednoho, udělal jsem kličku do středu, trochu se mi puk asi postavil a bohužel to šlo do břevna a ven,“ popisoval už s úsměvem.

Kohouti díky jeho příspěvku vyhráli potřetí z posledních čtyř zápasů. Tak nějak nejspíš vypadá světlo na konci dlouhého temného tunelu. „Je pauza, dobře potrénujeme a doufám, že pak na výsledky navážeme,“ přeje si 28letý útočník a pochvaly od trenérů za střelecké zápisy nečeká. „Na to je brzo. Všichni tu máme problémy se střeleckou impotencí, takže je dobře, že to konečně začalo více padat.“