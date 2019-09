Třinecký brankář Bartošák: Patříme nahoru. Kiksů se musíme vyvarovat

Patriku, co se stalo v závěru?

Dostali jsme tři góly... Děláme chyby vzadu a Vítkovice i s troškou štěstí daly tři branky. Musíme se toho vyvarovat, jestli chceme hrát nahoře, protože nahoru patříme. Pokud tam chceme být, tak se kiksů a výpadků musíme vyvarovat.

Co bylo konkrétně špatně?

Nebudu na nikoho nic házet. Udělali jsme chyby, já jsem to vzadu nepodržel. Domácí se cpali do brány a s kapkou štěstí jim to napadalo.

Překvapil vás Bukarts u vyrovnávacího gólu, když si nahodil puk od zadního mantinelu?

Mě to nepřekvapilo, jen jsem do toho nechtěl skákat. Dostal se k puku první, vystřelil mi na tělo, ještě mi do toho strčil bek hokejku a ztečoval to na stranu. Ale když vedeme 3:1, musíme hrát v útočném pásmu. Nemůžeme si dovolit nechat jim takové příležitosti.

Byl to váš první zápas proti Vítkovicím. Řešil jste to nějak?

Bylo to jako proti komukoliv jinému. Asi bych to řešil, kdyby to bylo měsíc od přestupu, ale už nějakou dobu oblékám tenhle dres...

Mrzí ta prohra hodně?

Každá štve. I kdybychom prohráli 8:0, tak je to jedno.