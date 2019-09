Vítkovický útočník Stránský: Ukázali jsme sílu. Soupeři by se měli bát

Váš bratr si připsal asistenci, vy jste bez kanadského bodu. Nebude si vás dobírat?

On má sice asistenci, ale tři body bereme my, to je hlavní.

V první třetině to ale vypadalo, že vás Třinec převálcuje.

Nezačali jsme moc dobře, Třinec nás zatlačil. Byli jsme takoví ustrašení, zbavovali jsme se puků, oni nám odskočili na 0:1. Ve druhé třetině jsme přebírali otěže zápasu, a i když nám potom zase ve třetí třetině odskočili, ukázali jsme vůli a sílu týmu a dokázali jsme to obrátit proti mistrovi.

Nezapochyboval jste, že takový obrat zvládnete?

Věřil jsem, vždycky věřím. Když je to 1:3, dáte jeden gól, slepený druhý, jak se to povedlo nám. Naděje umírá poslední, jak se říká.

Porazili jste úřadující šampiony. Ukázali jste, že se s vámi musí počítat?

Ukázali jsme vůli a sílu týmu, kterou máme v šatně, a myslím si, že teď by se nás všichni soupeři měli bát, protože máme obrovskou sílu. Věřím, že to dokážeme předvést i v dalších zápasech.