Hokejisté Pardubic vyrážejí pro sebevědomí do Karlových Varů

„Vary jsou teď v pozici, kdy chtějí vybojovat co nejvíce bodů, aby nešly do baráže. Jsou nepříjemným soupeřem pro kohokoliv včetně nás,“ tuší hlavní trenér pardubických hokejistů Ladislav Lubina.

Dá se říct, že jeho svěřencům už definitivně o nic nejde. Maximálně jen o to, připravit se psychicky na hladové soupeře z první ligy. A i přes celoroční tristní výsledky ustát papírovou roli favorita, která bude Dynamu společně s druhým nejhorším týmem nejvyšší soutěže přirozeně náležet z pozice extraligistů.

„Čeká nás poslední venkovní utkání základní části a chceme ho zvládnout. Případná výhra by nám rozhodně pomohla zvednout si sebevědomí,“ říká Lubina směrem k jednapadesátému utkání v letošní sezoně.

Jenže to už z úst kohokoliv kolem pardubického klubu zní jako levná fráze. V úvodu jsou sice zmíněné čtyři prohry, k tomu však připočtěme další tři ještě před tím. Dynamo tedy prohrálo sedmkrát za sebou a dál se utápí v tragické sezoně.

Vary sice padly čtyřikrát z posledních pěti utkání, jenže ve dvou z nich alespoň bodovali po prohrách v nadstavbě (s Olomoucí 1:2 po prodloužení a se Spartou 3:4 po nájezdech). V posledním kole navíc Energie porazila Chomutov 3:2 po prodloužení a úspěšně se vyrovnává i se ztrátou klíčového útočníka Jakuba Fleka. V bráně pak o sobě dává vědět šestnáctiletá naděje Jan Bednář...

„Předvede se proti nám velmi mladé a kondičně dobře připravené mužstvo. Bude to těžké utkání, i když pro nás jsou těžká všechna,“ uznává Lubina.

Omlazovat kádr se snaží i Východočeši. Do posledních utkání naskakují noví junioři a není vyloučené, že se někdo objeví i na ledě KV Areny.

„Musíme to ještě zvážit s ohledem na marodku. O definitivní sestavě se rozhodneme v den utkání,“ plánuje Lubina.

Ta, kterou se svými kolegy vybral v neděli do zápasu s Olomoucí (2:3), ovšem neuspěla.

„Příležitost dostal Karel Nedbal, Ondřej Matýs, Michal Pochobradský a další. Mrzí mě, že za stavu 2:1 jsme ve druhé půlce duelu udělali dvě chyby a zaplatili za ně góly. A že se tým v závěru zápasu nepopral o nějaký ten bod. I když jsme power play hráli a drželi jsme se ve třetině, nebyly tam střely, které by doletěly až do brány. Na tom musíme pracovat,“ vracel se Lubina do Olomouce.