Dva góly na úspěch nestačí, říká pardubický veterán Sýkora

Náladu mu nezvedl ani předzápasový ceremoniál, při kterém převzal od další místní legendy Vladimíra Martince dres upomínající na 900 odehraných utkání.

„Chyběly nám góly, kterých poslední dobou moc nedáváme. Když vstřelíme jeden dva za zápas, hraje se těžko,“ zamýšlel se 40letý Sýkora nad příčinami páté prohry svého týmu v řadě.

Dynamo si navíc zavařilo již v úvodních minutách. Nejprve Kulda přišel ke snadné dorážce a po něm zvýšil na 2:0 Honejsek, který po kombinaci s Freibergsem dokonale využil absence pardubické obrany.

„Zlín nám utekl po našich chybách, blbě se to dohání. Vlastně to tak je každý zápas, že prohráváme o dva i víc gólů...,“ konstatoval Sýkora. Ten letos podruhé za poslední tři roky s mateřským klubem nevyhnutelně směřuje do baráže.

„Pro každého hokejistu je tohle náročné stejně. Nikdo rád nehraje dole - a my tam jsme celý rok... Musíme udělat všechno pro to, abychom se zvedli a závěr sezony nám vyšel,“ přál si Sýkora, jenž má zatím na kontě 8 gólů a 10 nahrávek. „Jediné, co můžeme dělat, je makat a věřit, že se to povede.“