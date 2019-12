Mandát zazdil obrat. Pardubice vezly z Litvínova bod

„Oba dva hráči absolvovali potřebná lékařská vyšetření a v tuto chvíli to vypadá, že do konce roku už do bojů o body nezasáhnou,“ vyjádřil se k jejich zdravotnímu stavu člen klubového představenstva Dušan Salfický.

Dá se však předpokládat, že absence bude ještě delší, minimálně u Machaly, který dostal velmi nepříjemnou sekeru do kolena od Václava Skuhravého a neschopen hýbat nohama byl doslova odtažen na domácí střídačku. O nic lépe ale nevypadal ani Kousalův náraz kolena na koleno... Skuhravý byl disciplinární komisí potrestán stopkou na dvě utkání a pokutou ve výši deseti procent ze své měsíční gáže.

Před utkáním s Vervou tedy Pardubice musely sáhnout do první ligy a v jejich dresu se poprvé objevil útočník Daniel Voženílek, jenž letos v Chance lize získal zatím 35 bodů ve 32 utkáních za 13+22. Extraligové prohře 3:4 po nájezdech však nezabránil.

„V první třetině oba týmy věděly, jak je utkání důležité. Bylo vidět, o co se jedná. My jsme za bod rádi, ale chtěli jsme víc,“ říkal na pozápasové tiskové konferenci asistent pardubického trenéra Michal Mikeska

Jeho svěřenci přitom šli v Litvínově do vedení, když se ve 22. minutě šikovnou tečí po střele Juraje Mikuše prosadil Matěj Beran. „Věřili jsme, že nám to přinese klid do hry, ale domácí otočili,“ dodal Mikeska.

Ani ne deset minut nato srovnali díky tvrdé ráně Lukáše Kašpara v přesilovce a s Dynamem bylo zle dvě vteřiny před druhou pauzou, to se prosadil Tomáš Pavelka. Ještě hůř pak ve druhé minutě poslední části, když na 3:1 zvýšil Richard Jarůšek.

Zdálo se, že Dynamo z Litvínova odjede úplně bez bodu, to by se však nesměly hrát poslední dvě minuty. V 58. se po chybě domácích za litvínovskou brankou dostal k puku Patrik Poulíček a po vyjetí v oslabení překonal Davida Honzíka, v 59. se zase po tečování Mikušovy střely radoval Jan Mandát. Ten mohl dokonce Pardubicím zařídit i obrat, avšak pár vteřin před koncem základní hrací doby ve stoprocentní šanci selhal.

Utkání se tedy přes prodloužení dostalo až k samostatným nájezdům, ve kterých úřadovala Verva. Proměnila tři ze čtyř, večer uzavřel bekhendový blafák pod víko od Lukáše Kašpara a následná „Forsbergovka“ Edwina Hedberga. Příště je na programu východočeské derby. Na Štěpána přijede do Pardubic Hradec, začíná se v 17 hodin.