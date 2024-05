Pilot Doubek zářil na nascarech v Itálii. Je načase zase vyhrát seriál, říká

„S týmem jsme moje umístění procházeli a tak povedený víkend jsem opravdu ještě neměl,“ pochvaloval si 29letý Doubek dvě třetí a dvě první příčky, jichž dosáhl se svým Fordem Mustang. V elitních Euronascar Pro díky tomu poskočil na průběžné 11. místo, „dvojky“ pak vede s přesvědčivým čtyřiadvacetibodovým náskokem.

V Euronascar 2 drží automobilový pilot Martin Doubek průběžné vedení. V roce 2021 tuto kategorii ovládl.

Čím to, že se to ve Vallelunze takhle sešlo?

(úsměv) To bych taky rád věděl, abych to příště mohl zopakovat... Ve Vallelunze je pěkná, hodně rychlá trať, která se mi vždycky líbila.

Startovali jsme prakticky s novým autem, protože předtím ve Valencii jsem měl velkou havárku. Mustang byl dost rozbitý, zůstal jen podvozek a motor, jinak jsme to museli kompletně vyměnit. Ale v pátek při tréninku jsme vůz ideálně nastavili a všechno pak šlapalo jako hodinky, trefili jsme i tlaky v pneumatikách.

Viděl jsem video a fotky z té valencijské kolize, docela divočina. Jak rychle jste se z ní oklepal?

Za dva tři dny to bylo v pohodě. Zavinil ji Nizozemec Bleekemolen, který vyrazil ještě před světly, ulil start. Dostal se mezi první dvojici, ta ho skřípla a vzápětí to odneslo pět aut. Ale nějak dlouho mě to netrápilo – auto je bezpečné, trubky v rámu silné. Měl jsem jen nějaké naraženiny.

V sedačce jste málem přikovaný, kde jste se praštil?

Mám volné vlastně jen ruce a nohy. Nohy jsem stačil sundat z pedálů, což byla klika, protože po té kolizi byly pedály stoplé. Jinak jsem mohl mít třeba zpřelámané kotníky. Ruce jsem taky včas stáhl z volantu, abych si je nezpřerážel... Já dopředu věděl, že do té bariéry vletím, tak jsem se na to nachystal. Jenom jsem si hlavou trochu drcnul o sedačku, ale z toho nehrozil ani žádný otřes mozku.

Kterých výsledků z Itálie si nejvíc považujete?

Určitě těch dvou třetích míst z Pro. V úvodním závodě jsem se posunul na třetí příčku a zajel jsem i třetí nejrychlejší čas; ve druhém jsme dojeli tak, jak jsme odstartovali. Já měl v cíli náskok 10,5 vteřiny na čtvrtého (Doubkův stájový kolega Liam Hezemans), přičemž jsem atakoval i druhého Itala Ercoliho. Kdyby se jela ještě dvě kola, věřím, že bych ho předhonil, protože mu odcházely tlaky.

Trať ve Vallelunze má spoustu zatáček, jako pilot si ji musíte vychutnávat.

Je dlouhá, kolo trvá 1:41 minuty. Jsou tam táhlé rovinky, kde se závodí rychle, a do první zatáčky se jde na plný plyn – na to musíte mít „velké koule“. Pak jsou tam technické pasáže. Vallelunga je jediný okruh, co znám, kde ve „vracácích“ podřazujeme až na jedničku. Takhle nízký kvalt jinde během závodu nepoužijeme. Jeden vracák je do kopce, před druhým zase jen krátká rovinka. Je to tam zajímavé, hezky zamotané. Ale na konci nejdelší rovinky to rozpálíme i na 240 km/h.

Zaujalo mě, že před závody byla tzv. „Parade“, kdy jste projížděli ulicemi starobylého města. To je asi celkem výjimečná událost, ne? Kde přesně se to konalo?

V Campagnanu di Roma, dva kilometry od Vallelungy. I u nás v Mostě pořádají „spanilou jízdu“ pro nascary a trucky, něco podobného se koná i v Belgii v Zolderu. Ve Valencii to mělo být taky, ale tam jsme si jako piloti odhlasovali, že nechceme jet z autodromu do města 20 minut po dálnici za policajty. Lidem se tyhle akce líbí, organizátoři se tím snaží přilákat diváky. Ve Vallelunze byly dokonce lístky zadarmo, protože se ve stejnou dobu jela i formule 1 v Imole.

Vy piloti máte tyhle akce rádi?

Je to pro nás motivační. Obzvlášť v Itálii tím fanoušci žijou, hlavně tátové od rodin, kteří tam vodí svoje děti. Chtějí se společně vyfotit, podepsat kartičky, sednout si za volant... A když potom takové fotky kolují na sociálních sítích, je to pro naše týmy skvělá reklama, sponzoři jsou všude vidět.

Skoro každý asi tuší, kdo jsou fotbaloví tifosi. Jsou italští fandové u nascarů stejná sorta?

Italové jsou do motorsportu ti největší fanatici. Nascary mají tu výhodu, že před závody mohou normálně do boxů k jezdcům a v kategorii Pro pak i na „grid walk“, tedy ke startovním roštům, kde v tu chvíli piloti musejí být. Na okruhu potom skandují, řvou, a když se pustí italská hymna, všichni zpívají. To jsem jinde nezažil.

Já tam měl dřív problémy poté, co jsme se srazili s domácím Albertem Naskou. On je youtuber s kamerou v kabině a tehdy to ve videu okomentoval špatně – nakonec byl za tu kolizi potrestán jen on sám. A na mě pak ve Vallelunze publikum pískalo... Teď jezdí formuli 4, takže tam nebyl. Najednou se tam ke mně všichni hlásili, ptali se, kde je Naska a jestli mi nechybí ta rivalita s ním... Zkrátka Italové. Atmosféra byla úžasná.

Takže už tam máte svoje tifosi.

Vypadá to tak. V Itálii mám rozhodně víc příznivců než v Čechách.

Letos se evropských nascarů účastníte už podesáté. Letí to, co?

Samotného mě to překvapilo, když mi to tam řekli a mluvili o mně jako o veteránovi – ale pak jsem si to kontroloval a fakt jo. Uteklo to šíleně, i proto už je načase zase vyhrát tak jako „dvojky“ před třemi lety.

8. a 9. června vás čeká nejoblíbenější zahraniční podnik seriálu v britském Brands Hatch.

Těším se o to víc, že jsme ve Vallelunze zjistili, že auto funguje. Trať je moc pěkná, chodí 100 až 120 tisíc diváků. V Anglii jsou dvě velké fanouškovské skupiny: v Silverstone a právě v Brands Hatch. Tam závodu nascar říkají American Speedfest. Sjedou se majitelé amerik – veteránů i novějších vozů. Je to super.