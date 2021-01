Expert na oslabení boduje. Jsem rád, že využívám šanci, hlásí Paulovič

Do Pardubic přitom přišel jako expert na oslabení, ale v poslední době nastupuje pravidelně i v přesilové hře. „Jsem rád za šanci, kterou v Pardubicích dostávám, snažím se ji využívat. Cítím se lépe, jak častěji hraji, více si dovolím. Věřím, že to je vidět i na mých výkonech na ledě,“ uvedl rodák z Topoľčan na webu klubu.

Paulovič pokračuje ve skvělé formě. Ve třiceti zápasech nasbíral už devatenáct kanadských bodů za sedm branek a dvanáct asistencí. V zápase s Vítkovicemi svou asistencí pomohl otevřít skóre v sedmé minutě druhé třetiny. O chvíli později sám střelou z příklepu skóroval. „Kousal mi to dal přesně na milimetr, já jsem do toho plácnul a spadlo to do brány,“ skromně popsal gól.

V útočné formaci poprvé hrál i s novou posilou z Komety Brno Lubošem Horkým. „Na to, že jsme spolu hráli poprvé, jsme měli nějaké šance a myslím, že až si víc sedneme, bude to skvělé,“ dodal Paulovič.

Do branky Pardubic se po dvou zápasech postavil Pavel Kantor a návrat na led si nemohl přát lepší. Podařilo se mu vychytat nulu a devatenácti zákroky pomohl domácím ke třem bodům.

„První třetina se nám nepovedla, od druhé třetiny to bylo lepší. Defenziva byla slušná, skvěle zachytal Kantor, dokázali jsme udržet oslabení, naopak se nám nedařilo v přesilovkách. V posledních zápasech nám chybí taková lehkost a drive, co se týče útočné fáze, netlačíme se do brány. Zkusíme to vyladit a zvednout ofenzivní část,“ uvedl trenér Dynama Richard Král.

Karlovy vs. Pardubice Online reportáž ve čtvrtek v 17:30

Pardubice v úterý večer s Vítkovicemi odehrály již třetí vzájemné utkání a zatím se mohou pyšnit tím, že pokaždé soupeře z Ostravy porazily. Stínem utkání je jen zranění dalšího útočníka. Tentokrát duel nedohrál Lukáš Anděl.

Ztráta je o to více nepříjemná, že program extraligy neúprosně běží dál. Ve čtvrtek se v Dynamo představí na ledě karlovarské Energie a v neděli hostí brněnskou Kometu.