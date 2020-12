Pardubický bek Kolář: Věřil jsem, že vítězné časy zase přijdou

Ve středu si v naprosto uvolněné atmosféře bude chtít vyšlápnout na jednoho z lídrů soutěže, aktuálně druhou pražskou Spartu. Duel ve stále prázdné enteria areně začíná v 17:20.

Pardubice vs. Sparta Online reportáž ve středu od 17:20

„Věříme, že můžeme porazit každého,“ neskrývá Kolář současné rozpoložení pardubických hokejistů. „Jsme samozřejmě soudní. Víme, že do konce sezony vítězit nebudeme, že jednou prohra přijde, ale budeme se snažit tu sérii natáhnout co nejdál,“ dodává.

Kolář je jedním z těch, kterému jednoznačně pomohla léčba Richardem Králem a jeho kolegy. Do 22. listopadu, kdy k týmu noví koučové přišli, měl na kontě přesně nula bodů, často chyboval. Teď je to ale jinak, z celého týmu cítíte daleko větší lehkost, sebevědomí.



Přetahovaná o puk. Zleva Jakub Nakládal z Pardubic, Tomáš Pospíšil a Filip Helt z Litvínova a hostující Jan Kolář.

Kolář se dokonce v pondělí proti Zlínu (vítězství 5:2) dočkal i prvního letošního gólu, parádním pohybem ramen vymáchal v brankovišti gólmana Beranů Daniela Hufa a pověsil puk za jeho záda. „Když se vyhrává, tak si to samozřejmě každý užívá,“ potvrzuje Kolář.



Pardubice vyhrály posedmé, Sparta se tlačí do čela 30. kolo extraligy přehledně

„Je to o psychice celého týmu. Dřív jsme do zápasu chodili s tím, že to musíme hlavně nějak ubránit a neprohrát. Teď do něj jdeme a víme, že vyhrajeme,“ říká.

Dynamo se po letech odpoutalo ode dna tabulky, na osmém místě má osmibodový náskok na Kometu. Na konto mu skáče jedna výhra za druhou a co do formy je aktuálně nejlepším týmem celé soutěže.

„Jsme na vlně, klukům se daří, mají bodové série a jsou na tom psychicky o dost lépe. Víc si pak dovolí, nekazí a vyhráváme. Všechny nás to posiluje,“ těší Koláře. „Věřil jsem, že takové časy zase jednou přijdou,“ říká 34letý zadák.