Lubina: Byli jsme jak vyklepané startky. Teď už počítám s baráží

Co zápas rozhodlo?

Naše ustrašenost.

Kde se vzala?

Byli jsme si vědomi vážnosti utkání. Kdybychom vyhráli, mohli jsme se aspoň trochu nadechnout a bojovat o lepší umístění v tabulce. Bohužel tímhle zápasem pro nás nějaký boj o lepší umístění pravděpodobně skončil. Představovali jsme si lepší výkon, působili jsme na ledě vážně jak vyklepané startky. Pro mě je to obrovské zklamání.

Nevyužili jste ani přesilovku 5 na 3.

Přesilovka je naše velmi slabá stránka. Když v ní nebudete střílet, gól v ní nikdy nedáte. Celkově bych viděl hlavní problém v naší střelecké nemohoucnosti. Slušně jsme začali, do 5. minuty jsme měli tři střely, pak dalších deset minut žádnou.

Počítáte tedy už s baráží?

Jel jsem do Chomutova s tím, že to je rozhodující zápas, jestli se můžeme vyhnout baráži, nebo ne.

Koho z extraligy byste v ní radši: Chomutov, nebo Karlovy Vary?

Pro nás jsou všechna mužstva silná. Možná v současné době i tým z 2. ligy pro nás bude silný.

Změníte teď přípravu už s ohledem na baráž?

Určitě tomu program přizpůsobíme. Začneme přemýšlet jinak. Možná se budeme připravovat fyzicky, možná psychicky. Těch problémů je víc.

Jak dostat hráče do pohody?

Předpokládám, že to nebude lehký úkol. Ale je to úkol prvořadý. Nemůžeme na ledě působit jako v Chomutově. Přikládám to i tomu, že jsme věděli, jak důležité utkání to je. Nezvládli jsme ho vlastním sebevědomím.

Jak situace Pardubic užírá vás osobně?

Jsem maximálně zklamaný. Maximálně. Našel bych pro to i lepší slovo.