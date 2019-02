Bláhič, welcome at the business, smál se Duda na spoluhráče. A polil ho

Piráti v pátek sršeli dobrou náladou, suverénně složili extraligového odpadlíka Pardubice 3:0 a dotáhli stíhací jízdu na dvanácté Karlovy Vary. Bodově je dohnali, předposlední jsou už jen o skóre.

„Jeden čas jsme na ně ztráceli patnáct šestnáct bodů, ale věřit se musí vždycky, i když to někdy bylo hodně těžké. Je příjemné, že jsme na nich. Ovšem nic není hotové,“ hned upozornil kapitán Marek Tomica. „Rozdáme si to mezi sebou. Je to příjemnější, než o nic nehrát, takhle to má aspoň nějaké emoce. “

Karlovarskou Energii srazila série sedmi porážek, má ale dohrávku v Olomouci k dobru. „Když se nám bude dařit jako poslední zápasy kromě Vítkovic, věřím, že to bude dobré. Ale nebýt Peterse, tak takhle nemluvíme,“ zmínil Tomica gólmana, který vychytal třetí čisté konto.

Chomutov se oklepal z minulé potupy 1:9 ve Vítkovicích. „Řekli jsme si, že to byl zápas blbec, že jsme všichni hráli houby. Ukázali jsme si góly, že jsme byli nedůrazní. Jinak jsme to nerozebírali, ono je to kolikrát lepší,“ myslí si kapitán.

V pátek to byl zápas jednoho týmu. Co třetina, to gól. V čase 4:38 domácím zajistil vedení dorážkou Klhůfek, pak využil Raška přečíslení, nakonec Blaha pověsil puk do šibenice - první extraligová trefa! „Trenér Růžička mě pochválil. Řekl: Dobře, Bláhič,“ řehtal se obránce. „Gól a asistenci beru jako odměnu za práci, kterou sportu věnuju.“

Pardubický trenér Ladislav Lubina bral utkání dvou nejhorších za zlomové: „Mohli jsme se nadechnout, bohužel pro nás nějaký boj o lepší umístění tímhle zápasem pravděpodobně skončil. Představovali jsme si lepší výkon, působili jsme na ledě jak vyklepané startky. Pro mě je to obrovské zklamání.“

Zato Piráti, kteří v neděli hrají v Mladé Boleslavi, cítí šanci, že se vymaní z barážové pasti. „Ještě budeme bojovat,“ vzkazuje trenér Vladimír Růžička do Karlových Varů. Kapitán Tomica tvrdí: „Já jsem celkově optimista, že to uhrajeme. Máme charakterní mužstvo.“