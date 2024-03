Kapitán Ondrušek o Liberci: Hrát pasivně s jejich útočnou silou by nedávalo smysl

Hokejová Mora pojala včerejší mač proti Litvínovu ve velkém stylu. Oslavila nejenom jubilanta Ondruška, který v pátek odehrál na ledě Mladé Boleslavi tisící soutěžní zápas v barvách Olomouce, ale také jubilejní desátou sezonu od postupu do extraligy.

Fandům, kteří dorazili s předstihem, se na autogramiádě před plechárnou ochotně podepisovaly bývalé hvězdy Mory a také někdejší Ondruškovi spoluhráči. Například Patera, Olesz či Vyrůbalík. „Spousta vjemů, trošku mě to rozptylovalo, těžké na koncentraci. Jsem za to moc rád, ale bojoval jsem se sebou,“ přiznal Ondrušek.

Velká show to byla i na ledě, zejména ve třetí třetině, v níž fanoušci viděli dva obraty ve skóre a čtyři branky. Olomouc – Litvínov 3:4 po samostatných nájezdech. „Kvalitní mač. Vysoké tempo, zvraty, typický zápas před play off, v němž jde o hodně,“ kývl asistent trenéra Mory Robert Petrovický.

Šlo o hodně. Olomouc měla jasnou desátou pozici, Litvínovští se ovšem rvali o první čtverku, která zajišťuje přímý postup do čtvrtfinále. To se chemikům nepovedlo, proto ve středu, kdy začíná předkolo play off, zamíří na Plzeň. „Padni komu padni,“ usmál se hostující trenér Karel Mlejnek. „Není slabého soupeře. Od pátého místa dolů vidím vysoce vyrovnanou soutěž.“

A podobně mluvil i Petrovický, jehož kluky tak ve středu a ve čtvrtek v sérii na tři vítězné utkání čeká Liberec, jenž nakonec skončil sedmý. „Nevybereš si. Každý soupeř je kvalitní, silný. Liberec má kvalitní bruslaře, rozhodne každá maličkost.“

S Bílými Tygry má Olomouc v letošní sezoně bilanci 1:3 a skóre 8:16. Liberečtí navíc mají v týmu nejlepšího střelce i nejproduktivnějšího hráče základní části. Třetí zápas série se odehraje v plechárně v sobotu, případný čtvrtý v neděli. Pak by série znovu zamířila do Liberce. „Je potřeba hrát co nejvíce na puku. Nepůjde bránit a čekat na jejich chybu. Hrát pasivně s jejich útočnou silou by nedávalo smysl,“ ví jubilant Ondrušek.