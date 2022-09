Trenéři chválili. I přes dobrý výkon ale hokejisté Olomouce poprvé padli

„Sice jsme prohráli, ale kluky jsme pochválili. Pokud budeme takto hrát dál, určitě budeme bodovat,“ vyzdvihl hru svých svěřenců trenér Olomouce Jan Tomajko.

Potěšila ho zejména využitá přesilovka Jana Káni, který ve 4. minutě druhé třetiny srovnal na 1:1. Orsavova sražená střela se od zadního mantinelu odrazila příhodně pro Káňu, který střelou do odkryté brány zaznamenal čtvrtý bod v pátém zápase. Žal pro Moru, ještě v prostřední třetině využili přesilovku i perníkáři, čímž zápas rozhodli.

„Přesilovky nehrajeme špatně, vytváříme si spoustu příležitostí. S Davidem Krejčím to bylo jiné, ale kluci to letos hrají dobře i bez něj,“ chválí Tomajko.

Morávka měla v neděli neplánované volno. V Karlových Varech nehrála, neboť se v tamější hale porouchala ledová rolba, která poničila kluziště. „Těžko říct, jestli se to projevilo. Byla to dlouhá cesta, měli jsme jen lehké rozbruslení, takže možná jsme z toho lehce vypadli, ale na to se nemůžeme vymlouvat. V pondělí jsme měli zase plnohodnotný trénink, takže jsme měli být přichystaní,“ přemítal Tomajko. „Nebylo to ideální. Byli jsme ve Varech o den dřív a pak jsme jen seděli hodinu a půl v šatnách. Po cestě jsme úplně čerství nebyli,“ cítil na sobě Jan Káňa. „Ale zase jsme měli mít sílu. Začátek se nám povedl, ale nevydrželi jsme být aktivní celých šedesát minut,“ doplnil.

Káňu a spol. čeká už v pátek zápas v Českých Budějovicích. Další cesta přes polovinu republiky.

Opřou se Hanáci znovu o přesilovky? V předchozím zápase proti Spartě přitom zužitkovali první přesilovku po dvanácti nevyužitých. „Věděl jsem, že to bude bez Krejčího jiné. Soupeři hlídali zejména ho. Šancí mám teď méně,“ pravil Káňa.