Olomoučtí hokejisté šplhají ze spodku, táhne je Káňa

Třemi body se pod včerejší úspěch Hanáků podepsal útočník Jan Káňa; dvakrát skóroval a přidal asistenci. Celkem dal v sezoně už sedm gólů. Na startu prostředního dějství se mu podařilo zlomit bezbrankový stav. V čase 24:41 před zlínským brankářem Hufem sice Valskému nesedla střela, dílem náhody se však z toho vyklubala skvělá nahrávka na Káňu, jenž už neměl těžkou práci. Uběhlo pouhých dvacet sekund a Olomouc vedla už 2:0. Na pravé straně našlápl Bambula, protáhl se skrze obranu, kličkou se dostal za domácího gólmana a vstřelil svůj druhý gól v sezoně.

Berani se nezmohli na odpor, prohráli potřetí za sebou, přestože všechny zápasy odehráli doma a propadli se na předposlední pozici.

Navíc už tak početná marodka se jim rozrostla o další klíčové hráče. Z derby odstoupil centr první lajny Herman. „Teď se na nás lepí smůla. Musíme to přečkat. Až bude tým z větší části kompletní, můžeme mít úspěšné výsledky,“ věří v obrat trenér Beranů Robert Svoboda.

Nyní však nemá náboje. Na seznamu zraněných figurují dlouhodobě útočníci Fořt, Fryšara a Dufek, obránce Suhrada se chystá na mistrovství světa juniorů, o víkendu nemohl nasadit ani distancovaného Kubiše a indisponovaného brankáře Kašíka, jehož zastoupil Huf.

Zlín dojel na střeleckou nemohoucnost. „Málo střílíme a skoro se netlačíme do branky. Neumíme doma soupeři vnutit náš hokej a je to problém,“ shrnul křídelník první řady Jiří Karafiát. „Momentálně jsme ve střelecké krizi. Platíme za naše chyby. První inkasovaný gól nás většinou pošle trochu do kolen,“ pronesl zlínský kapitán Tomáš Žižka. „A ani hra nevypadá dobře. Je to špatné,“ uznává.

Dlouhé zlínské čekání na gól ukončil po 150 minutách Okál, který proti Olomouci ve třetí třetině korigoval na 1:3. „Bojujeme sami se sebou. Ale cením si toho, že to kluci za stavu 0:3 nezabalili a snažili se až do konce,“ hledá Svoboda aspoň nějaká pozitiva v záplavě negativních zpráv. „Je pro nás těžké se z toho vyhrabat, ale když urveme nějaké utkání, dostaneme se z toho,“ přitakává Žižka.

Berani se nadechli jen na chvíli, vzápětí je dorazil svým druhým zásahem v zápase exzlínský Káňa.

„Jsme spokojení. Čtyři vstřelené góly, tři body, musíme hráče pochválit. Věděli jsme, že Zlín měl v nohách těžký zápas, neměl tolik šťávu, ale my se s tím porvali dobře,“ lebedil si Tomajko.