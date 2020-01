Krošelj, Pláněk, Najman a Kousal podepsali nové smlouvy v Boleslavi

„Jak už jsme se mohli několikrát přesvědčit, opravdu kvalitních hokejových gólmanů, kteří jsou navíc výborní do kabiny, není moc. Gašper už druhou sezonu potvrzuje svoje kvality, navíc je na něm vidět, že je tu spokojený. Nebylo nad čím váhat,“ uvedl sportovní ředitel Bruslařů Radim Vrbata na adresu dvaatřicetileté týmové jedničky.

V roce 2018 přišel do Mladé Boleslavi i osmadvacetiletý Pláněk a patří mezi klíčové obránce. „Martin je v nejproduktivnějším věku, předvádí dobré a především stabilní výkony. I v jeho případě jsem moc rád, že jsme se domluvili na dalším pokračování,“ uvedl Vrbata.

Najman i Kousal jsou odchovanci Jihlavy, do Mladé Boleslavi přišli společně v roce 2017 a přes juniorský tým se prosadili do hlavního kádru. „Oba jsou jasným příkladem toho, jak mladý hokejista může a měl by růst. Od jejich příchodu k nám předvedli obrovský progres, daří se jim naplňovat potenciál, který mají,“ řekl Vrbata k členům čtvrté útočné formace. „Je u nich předpoklad, že by jednou měli převzít vedoucí role v týmu. Pevně věřím, že u nás i nadále profesně porostou,“ dodal.