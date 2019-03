Budějovický útočník Čermák se těší na Jágra a říká: Už aby to začalo

Nechtějí nic podcenit. Už ve čtvrtek, den předem, vyrážejí hokejisté Motoru České Budějovice do Pardubic, kde je v pátek od 18 hodin čeká úvodní bitva baráže o postup do extraligy.

Tuhle fázi sezony důvěrně zná útočník Miloslav Čermák. A to z obou stran. Se Slavií v baráži v roce 2015 sestoupil z nejvyšší soutěže, aby se pak následně dvakrát snažil probojovat zpět mezi tuzemskou elitu. Jednou s pražským celkem a podruhé s budějovickým Motorem, kde byl ve finální fázi jeho nejproduktivnějším hráčem.

V pátek pro něj začne pokus číslo tři. A stejně jako před dvěma lety Motor zahájí dvanáct barážových klání v Pardubicích.

Co se vám vybaví, když se řekne baráž?

Jako první se mi vybaví to, že jsem se Slavií spadnul. A pak ty neúspěšné pokusy, kdy se nám nepovedlo dostat nahoru. Není to jednoduchá soutěž. Je to dřina, je to o nervech.

Můžete porovnávat. Je baráž těžší pro týmy, které se zachraňují, nebo které chtějí postoupit?

Pro týmy, co jsou nahoře a hrají o to, aby ligu udržely, jsou to ještě větší nervy než pro ty zespodu.

Vy do ní jdete s čistou hlavou s tím, že nemáte co ztratit?

To úplně ne. Také je na nás tlak, také musíme vyhrávat. Ale ta hlava u nás je nastavená trochu jinak. Jsme v sezoně zvyklí vyhrávat na rozdíl od týmů z extraligy. To je taky malý rozdíl, který může pomoci.

A výkonnostní rozdíly mezi týmy z extraligy a první ligy jsou velké?

Myslím si, že velké rozdíly nejsou. Rozhodují maličkosti. Pamatuju si, že jsme po půlce baráže vedli, a vypadalo to, že to tam dostaneme. Pak se dvakrát prohraje o gól a je po celé sezoně. Tam to není tak, že by někdo někoho přehrával, ale rozhodují fakt maličkosti.

Vzpomenete si na minulou baráž? Taky jste jasně prošli semifinále a začínali v Pardubicích...

Vyhráli jsme tam 2:1, kdy těsně před koncem dával Kondor (Luboš Rob mladší, pozn. red.) góla. Je dobré takhle vykročit. Ale pak jsme jednou neporazili Jihlavu...

Je pro vás důležitý poznatek, že první vyhrání vás nahoru neposune?

Samozřejmě. Je to o detailech a musíte se soustředit na každý zápas.

Po formátu play off, který jste měli v březnu, přichází zase jiný model se střídáním soupeřů. Jak velká změna to pro vás je?

Jde to v rychlém sledu. Tři zápasy za týden jsou docela fofr, ale na druhou stranu si myslím, že tam nemáme moc cestování. Do Pardubic teď jedeme den dopředu. Uvidíme, jestli budeme jezdit i na jiné zápasy. Je to možná i lepší, že před zápasem nebudeme mít cestu. Žádná Morava tam není.

A příprava na soupeře bude odlišná?

My ji máme dobrou. Jak se to rozběhne, tak ti soupeři půjdou rychle po sobě. Počítám, že si řekneme něco víc k týmům před startem baráže a pak už jen drobnosti před každým zápasem.

Stíhal jste vedle své soutěže sledovat i vývoj v extralize?

Jen výsledkově. Bylo jasné, že Pardubice tam budou, ale myslel jsem si, že Chomutov předstihne Vary, ale to se mu nepovedlo. Nijak víc jsem to nesledoval.

Co soupeři? Jak velkou pomocí pro Kladno bude Jágr s Plekancem?

Síla Kladna je v přesilových hrách. To je jasné. Chtělo by to proti nim hrát v pěti, a ne v oslabení. Sílu mají velikou. Jágr i Plekanec jsou oba top hráči. Ale dva hráči nedělají mužstvo. Já jsem na to zvědavý a těším se.

Proti Jágrovi už jste někdy hrál?

Ano, v minulé sezoně. Ale to jen naskočil na pár sekund a šel střídat. Celý zápas jsem proti němu ještě neodehrál. Teď to bude premiéra.

O Pardubicích se říká, že mají dost svých problémů. Víte jaké?

Bližší informace nemám. Občas se ke mně něco dostane, ale nic zaručeného. Teď jsem si před baráží četl soupisky. Mají tam zkušené hráče, výborné na přesilovku. Jako proti Kladnu to bude chtít hrát v pěti a náš hokej a můžeme být úspěšní.

A poslední Chomutov a jeho salmonela. To počítám, že vám neuniklo. Jak se taková věc může na týmu podepsat?

Samozřejmě to pro ně není nic jednoduchého, ale já myslím, že mají čas se dát dohromady a dokážou se na to nějak připravit. Já tohle fakt neřeším. Všichni jdeme do baráže s čistou hlavou, nabuzení. Už se těšíme, aby to začalo.

To se těší i diváci. Počítáte, že bude zase vyprodáno? Bude hrát atmosféra roli?

Pokud bude plný dům, je to super. Ale v play off jsme hráli lépe venku než doma. Nedokážeme si to vysvětlit, ale prostě to tak je. Tak uvidíme, jak to bude vypadat v baráži.