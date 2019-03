Nic nevypustíme, ujišťuje před baráží budějovický asistent Totter

„Bude to hodně o psychice a sebevědomí. Každý bod bude důležitý,“ předesílá asistent trenéra Motoru Aleš Totter.

Do baráže nevedla pro Jihočechy jednoduchá cesta. Ve čtvrtfinále play off se museli popasovat s houževnatým Havířovem, v semifinále vyřadili nebezpečný Vsetín. „Měli jsme proti Valachům dobrý vstup do série, dostali jsme je pod tlak. Postup do další fáze jsme si zasloužili,“ hodnotil Totter. „V baráži se bude hrát organizovaněji. Spoléháme na naši vnitřní sílu. Nic nevypustíme, čekají nás klíčové boje v celé sezoně.“

Do prolínací části vstoupí Budějovičtí stejně jako před dvěma lety na ledě Pardubic. Tehdy vyhráli brankou z poslední minuty. „Oni tvrdí, že se na baráž chystají už někdy od listopadu. Kdyby hned v prvním kole na domácím ledě neuspěli, může je to nalomit,“ uvědomuje si kouč.

I přes rozpačitou základní část extraligy a následné play out nelze pardubické hokejisty nijak podceňovat. „Budou preferovat fyzický, náročný hokej. Podle jmen mají možná nejlepší kádr ze všech týmů baráže. Budou se snažit kontrolovat hru,“ myslí si Totter.

Prodej lístků a permanentek

Až do čtvrteční půlnoci si mohou fanoušci koupit permanentku na celou baráž. Její cena začíná na tisíci korunách na stání a končí na 1 400 podle sektoru sedadla. Ve středu bylo v prodeji už jen několik desítek karet.

V pátek si budou moci koupit na svá místa permanentku na baráž ti, co měli sezonní kartu bez prolínací části, od soboty půjdou do prodeje i zbylé lístky na jednotlivé zápasy. Jejich cena začne na 190 korunách na stání a končí na 250 na sezení. Děti do šesti let musí na baráž platit plné vstupné.