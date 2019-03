Hokejisté Českých Budějovic vsadí i v baráži na partu a gólmany

Internetový portál hokej.cz před semifinále play off tipoval, že Vsetín vyhraje sérii 4:2 na zápasy a postoupí do baráže. Velký omyl. České Budějovice v pátek ve Vsetíně vyhrály 2:0, a připsaly si tak čtvrté vítězství. Hanáci se radovali jen jednou. A to na prolínací soutěž rozhodně nestačilo.

Čím to, že hokejisté Motoru překvapili řadu odborníků a budou to zrovna oni, kteří si spolu s Kladnem, Pardubicemi a Chomutovem zahrají o postup mezi elitu? Zde jsou hlavní důvody.

1. Letní dril se vyplatil

Motor se mohl spolehnout celé play off na velice dobrou fyzičku. Nejednou trenéři Václav Prospal s Alešem Totterem říkali, že tolik nabruslených hodin jako jejich svěřenci nemá nikdo. A to se začalo vyplácet ke konci základní části, i v sérii s Havířovem. Náročný hokej Motor výborně nachystal ve čtvrtfinále proti Vsetínu. Hanáci po sedmi utkáních s Prostějovem už prostě neměli dost sil na boj s Jihočechy.

V letní přípravě například Prospal zkrátil o několik týdnů hráčům dovolenou, místo toho tvrdě dřeli v posilovně. Na trénincích zase celý kádr poctivě maká každou minutu. „Tvrdá práce tady chyběla. Všechno je to o tom, že i když se ti vůbec nechce, po zápase máš druhý den těžké nohy a hlavu jak pátrací balon, tak na led prostě vlezeš s tím, že se chceš ještě zlepšit a příští zápas hrát lépe. A také v tréninku v každé minutě odevzdat maximum,“ zmiňoval hlavní trenér v jednom z rozhovorů.

Za dobrou fyzickou připraveností stojí i práce kondičního kouče Tomáše Cibulky. Týmu se i díky jeho přispění vyhýbají větší zranění, výjimkami jsou útočník Jiří Šimánek či obránce Mitch Fillman.

2. Všichni za jeden provaz

To je možná ten největší důvod. V kabině Motoru vládne výborná nálada. Hráči to neopomínají zmiňovat v rozhovorech a na ledě je to opravdu vidět. Například, když si po každém gólu celá pětka na ledě jede „plácnout“ s brankářem. V minulé sezoně věc málo vídaná.

Barážová utkání Motoru 29.3. 18.00: Pardubice - Motor

31.3. 17.00: Motor - Chomutov

2.4. 18.00: Kladno - Motor

5.4. 17.30: Motor - Kladno

7.4. 17.00: Motor - Pardubice

9.4. 17.30: Chomutov - Motor

12.4. 18.00: Pardubice - Motor

14.4. 17.00: Motor - Chomutov

16.4. 18.00: Kladno - Motor

19.4. 17.30: Motor - Kladno

21.4. 17.00: Motor - Pardubice

23.4. 17.30: Chomutov - Motor

„Týmovost a odhodlanost je to, co nás posunulo dál. Tu sílu makat i nadále mezi sebou cítíme i sami, zdá se mi to až neuvěřitelné,“ pochvaluje si brankář Petr Kváča.

Sílu týmu třeba ukazuje i takový detail, jako je z autobusu poslaná fotka s nápisem: Jedeme za tebou Ďolíku. Hokejisté tak i při oslavách myslí na zraněného Zdeňka Doležala, jednoho z tahounů v play off. „Obětavost a maximální bojovnost v týmu je. Výborně hraje formace Bredley, Doležal, Karabáček, důležití jsou pro nás gólmani. Tuhle pohodu chceme rozprostřít na co nejvíce hráčů,“ míní asistent hlavního trenéra Aleš Totter.

3. Daří se Kváčovi i Strmeňovi

Statistikám prvoligového play off mezi brankáři vládne budějovický Petr Kváča. Ten, který v semifinále se Vsetínem ve třech zápasech vychytal hned třikrát nulu. Úspěšnost se mu tak vyšplhala na úctyhodných 96 procent. „To jsem samozřejmě nečekal, že nedostanu ani jeden gól,“ říká Kváča. „Ale je to zásluha celého týmu a výsledek naší bojovnosti,“ nezapomíná brankář Motoru hned pochválit i své spoluhráče.

Jeho kolega Jan Strmeň dostal v play off v pěti duelech celkem deset gólů a má úspěšnost 91,6 procenta. Mezi všemi brankáři vyřazovací části je pátý.

„Mně se určitě v play off chytalo dobře. Asi je zajímavé naše pravidelné střídání s Honzou, ale zvykli jsme si na to. Výhoda je, že si odpočinete jak fyzicky, tak i psychicky a pak jdete do brány zase v plné síle,“ připomíná Petr Kváča.

4. Co bude dál?

Do baráže postoupily dva nejhorší týmy z extraligy a dva vítězové semifinále první ligy. Každý účastník odehraje 12 zápasů. Nejlepší dva, které posbírají nejvíce bodů, si příští sezonu zahrají extraligu. Motor si baráž vyzkouší už potřetí.

„Letos vidím, že je největší šance na postup do extraligy, co kdy Motor měl. Dokonce si myslím, že teď máme ještě větší příležitost se dostat do extraligy než za rok. Protože to v první lize bude o přímý postup bojovat daleko více kvalitnějších týmů,“ naznačuje Aleš Totter. Ten už si v minulosti vyzkoušel, jaké to je, když se tým z druhé nejvyšší soutěže probojuje mezi elitu. V roce 2015 byl v Chomutově asistentem Břetislava Kopřivy.

„Určitě beru jako výhodu, že už jsem to jednou zažil. Ale stejně na tom bude Vladimír Růžička s Chomutovem, velkou výhodu má i Kladno, které baráž hrálo vloni. I když tam se rozdíly mažou, protože tuhle soutěž rozhodují maličkosti. Rozhodně nás čeká dvanáct válek. Letos nevidím žádného outsidera, ani my tam nejdeme s tím, že to tedy jen zkusíme,“ dodává Totter s tím, že on sám má nejvíce nastudovanou hru Chomutova.

Jihočeši začínají prolínací soutěž v pátek na ledě Pardubic. Na východ Čech vyrazí už ve čtvrtek. Podle Tottera se bude tým chystat na kádr vedený Ladislavem Lubinou, který vyznává hodně fyzický hokej.