Dva góly, skvělé sólo. Celkem se to povedlo, culil se plzeňský Kantner

Stejně jako loni měl hodně vlažný vstup do sezony, nebodoval, strádal, propadal se sestavou. Poslední zápasy mu ale vrátily chuť. V neděli klíčovou trefou na 5:3 zlomil doma Vítkovice, teď pomohl utnout mizernou sérii na severu Čech. Škoda v Liberci pětkrát v řadě padla, navíc s hrůzostrašným skóre 2:22.

Bylo těžké nepřipouštět si před zápasem tuhle sérii?

Popravdě, z Liberce už jsem měl mindrák. I když se bavím s klukama, kteří třeba už s hokejem skončili, nikdo z nich sem nejezdil rád. Přiznávám, měl jsem z toho strach, ale člověk se od toho musí před zápasem oprostit a myslet na něco jiného. To se naštěstí povedlo.

Když v první třetině Liberec dvěma góly v rozmezí 12 vteřin otočil skóre z 0:1 na 2:1, špatné myšlenky se na chvíli vrátily?

Jo, připomnělo se mi to. Že nám to tam zase napadá... Ale ukázali jsme obrovskou týmovou sílu. Jsem rád, že zápasy teď zvládáme, i když během nich třeba prohráváme. Já osobně jsem v Liberci snad ještě nikdy nevyhrál, co jsem v Plzni. Za poslední dvě utkání jsme tady dali jen dva góly, takže pro mě je to ohromně cenné vítězství.

Vy jste k němu přispěl dvěma góly. Tím prvním jste otevřel skóre po Kracíkově pasu zpoza branky. Klasická akce?

Jarda si to vzal do kuchyně, kde to má hodně rád. Je tam obrovsky silný, pro mě je jen úkol najít si prostor před brankou, uvolnit se. To se povedlo a naštěstí i střela z úhlu skončila v brance.

V 53. minutě pak přišlo krásné sólo, po kterém jste navýšil skóre na 6:2. Jak se to seběhlo?

Byla tam velká skrumáž v našem rohu, povedlo se nám to dobře přečíslit a puk jsme z toho dostali. Já si ho sebral za brankou a pak už se to sešlo, jak se to sešlo.

Zleva Matyáš Kantner, Roman Vráblík, autor branky Filip Suchý, Jaroslav Kracík a Vojtěch Budík.

Na vlastní modré jste si kotouč prostrčil mezi dvěma soupeři a poté se před vámi otevřel prostor na levé straně.

Všichni se vraceli z toho našeho rohu a po první kličce se mi to hodně otevřelo. Naznačil jsem další kličku lehce do středu, dokázal ujet okolo levého mantinelu a pak už jsem věřil, že se natlačím do zakončení až před gólmana.

Klíčová byla i vaše dobrá hra v oslabení, dokonce jste ve čtyřech srovnali na 2:2 a nastartovali obrat. Hodně jste se chystali na přesilovky Liberce?

To si nemyslím. Už třetí sezonu máme oslabení velmi dobrá. Paradoxně je nejvíc trénujeme během zápasů, protože naše nedisciplinovanost je dost velká, pokaždé se dostáváme do spousty trestů. Možná proto jsme v nich dobří...