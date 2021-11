Bylo to lehce vynervované, rozhodly maličkosti, řekl Mazanec po prohře

„Bylo to o málo gólech, a proto i lehce vynervované. Oba týmy dělaly, co mohly. Rozhodly maličkosti,“ prohlásil Mazanec.



Královéhradečtí dali první gól půl vteřiny před koncem druhé třetiny z přesilovky. Co se tam stalo?

Docela dlouho nás tam dusili, asi minutu. Pak si to nalili a Filip Pavlík má ránu jak z děla, tak to vzal i s betonem. Moc jsem neviděl. Chtěl jsem být co největší, ale neutěsnil jsem skulinku, střela prohla beton a puk skončil v brance.

V Hradci Králové jste chytal minulou sezonu. Poznával jste ten tým?

Hrajou dobrý hokej, malinko jinak než loni. Hrají rychle, aktivně dopředu a ještě aktivněji dozadu. Vpředu stíhají napadat a zároveň vzadu bránit. Plní to, co mají. Soustředí se na detaily.

Poprvé v sezoně jste nevstřelili gól. Byl to pro Třinec dosud nejtěžší zápas?

Hradec hraje výborně box out před brankou. Jejich gólman všechno viděl. Bylo to pro nás těžké. Dobře bránili, dobře rozebírali naše hráče. A i když jsme drželi puk, tak to bylo u mantinelu, protože před branku nás nepustili.

Přesto jste vy sám mohl mít asistenci, když jste za stavu 0:0 krásným lobem na modrou čáru vysunul Martina Růžičku. Věřil jste, že dá gól?

Vždycky doufám, že gól vstřelíme, i když nenahrávám. Bylo to ale takové ošemetné, ani nevím, jak to tam zakončoval, nevidím na takovou dálku, ale určitě Růžovi moc nechybělo. Ale je fakt, že jsem čekal, až si tam někdo najede, a pak jsem tam puk poslal.

Druhý gól vám dal rovněž obránce Bohumil Jank.

Trefil to hezky. Dobře si najel před branku, byl nepokrytý. Zavřel oči a byla to pecka kolem hlavy. Těžko se s tím dá něco dělat, těch pět čísel na ten puk, to místo, tam vždy bude.

Po Hradci Králové hostíte v pátek Kladno a v neděli Vítkovice. Samí atraktivní soupeři, že?

Musíme zregenerovat a doufat, že se nám někdo vrátí do sestavy. Pereme se, co nám síly stačí, ale pokud jde o marodku, máme těžké období.

Takže je znát, že vám chybělo šest hráčů, kteří pravidelně nastupují?

Možná vpředu v takovém tom klidu. Kluci co tu jsou na výpomoc, ale hrají výborně, takže se na nic nechci vymlouvat.

K tomu vám během dnešního zápasu odstoupil obránce Kundrátek...

Vypadl, ale máme kvalitní posily, které jeho práci zastoupily.

Jak moc vás mrzí, že skončila třinecká série sedmi zápasů bez ztráty bodu?

Byla hezká, mohli jsme ji protáhnout na osm, s trochou štěstí. Dali jsme tyčku. Škoda, mohl to být další urvaný zápas.