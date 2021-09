Mazanec hned napoprvé vychytal nulu. Je to pro mě drahý den, smál se

Takže jaké to bylo?

České Budějovice jsou posílené. Nikdo asi nevěděl, jak to bude vypadat. Jsou to úplně jiné Budějovice než loni, ta kvalita tam je. Ale na naší straně byla o něco větší.

Byl to těžký zápas, když na vás šlo jen čtrnáct střel?

Takový, na jaký mě připravovali – že toho moc nebude. A když něco přijde, tak to musím chytit. Zaplať pánbůh se to povedlo. Kluci dneska zblokovali i nějaké střely, defenziva fungovala, ofenziva ještě lépe. Jen mě přece jen psychicky vyčerpává, když nemám moc práce, abych neudělal nějakou chybu.

Jak se udržujete v koncentraci?

Občas si trošku zpívám, hýbu se, koukám na hru, snažím se na dálku povídat si s hráči. Jsou to takové kravinky, abych byl ve hře.

Co si zpíváte?

Blbosti (směje se). Ale třeba i Nohavicu si občas brouknu.

Vy jste vychytal nulu a další noví třinečtí hráči se uvedli bodově. Ideální start pro vás, pro nováčky?

Pro mě to je dneska drahý den (směje se). Musím něco odsypat do kasy, ale to k tomu patří. Těší mě, že naši pokladnu mohu podpořit.

Neměli jste ze startu soutěže obavy, když jste před tím čtyřikrát za sebou prohráli v Lize mistrů?

Věřil jsem, že extraliga bude vypadat jinak. Nevím, jak to každý měl vnitřně nastavené, ale byl jsem přesvědčený, že to bude úplně jiný zápas.

Pomohly vám dva góly hned v první třetině?

Klukům to trochu odlehčilo na hokejkách a všem se hrálo lépe.

A zvládli jste druhou třetinu, kterou jste předtím v Lize mistrů pokaždé prohráli...

To ano, tam byly podle statistik jenom tři střely hostů. Tu jsme zvládli výborně.

Měli jste nějakou speciální přípravu na budějovického útočníka Milana Gulaše?

Na toho je vždycky příprava, ale je to zbytečné, protože on si stejně dělá, co chce. Jeho střely chodí odevšad a nikdo to nedokáže přečíst. U něj je potřeba být připravený na všechno.

Jako písecký rodák jste se Českým Budějovicím vyhnul. Máte vůbec nějakou zkušenost s tamějším hokejem?

Vyloženě žádnou, protože jsem odtamtud odcházel, když mi byly dva roky. V Budějovicích jsem později byl v nějakém mládežnickém výběru, ale neuspěl jsem. Ale třeba s Romanem Vráblíkem (obránce Českých Budějovic) jsem vyrůstal a Guliho (Milana Gulaše) znám dlouho z Plzně.

Jak vzpomínáte právě na Milana Gulaše, s nímž jste se potkal v Plzni?

To je persona české extraligy. Furt říkám, že ten do této ligy nepatří, že má hrát někde jinde. Ale jsem rád, že je tady a zvedá prestiž soutěže.

Extraliga se už opět hraje před diváky. Jste s atmosférou spokojený?

Je to výborné. Je to cvrkot. Zase si ale nemohu zvyknout, že neslyším vlastní slovo. Před tím, když jsem dával nějaké pokyny, tak bylo vše slyšet. Teď, abych si vyřval hlasivky.