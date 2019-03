Zápas pravdy hokejisté Litvínova nezvládli, play off mizí v mlze

Hokej

Další 4 fotografie v galerii Litvínovský brankář Jaroslav Janus zasahuje v utkání na ledě Sparty. | foto: ČTK

Hokejistům Litvínova zvoní v extralize hrana, po nedělním klíčovém zápase na ledě arcirivala a konkurenta Sparty se jim v boji o play off přitížilo. Účast ve vyřazovací fázi se po porážce 3:5 dostala spíš do oblasti zázraku. „Je nám líto, že jsme Spartu neporazili, protože hrajeme o všechno. Nic ale nevzdáváme, pořád jsou dva zápasy do konce, my je musíme odehrát naplno a pokusit se to zvládnout,“ dodává mužstvu víru krizový trenér Jiří Šlégr.