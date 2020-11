Chci být pozitivní nejen covidem, řekl po prohře zlínský „šachista“ Kašík

Zlínský brankář je s úspěšností zásahů 94,09 procenta druhý nejlepší v soutěži.



Co rozhodlo?

Do zápasu jsme se dostali až v jeho druhé polovině. Nevím, jestli jsme měli do té doby v nohách autobus. Nebylo to z naší strany ideální. Pak se hra srovnala. Snažil jsem se klukům co nejvíce pomoct. Jestli za naší prohru mohla velká marodka, nebo že nám chybí spousta útočníků... Náš herní systém je pro všechny stejný, hrajeme pořád ten stejný hokej.

Za první dvě třetiny jste měli jen 12 střel na branku. Čím jste se pak zvedli?

Věděli jsme, že to není ideální. Chtěli jsme se odrazit od toho, co nám šlo – to byla obranná činnost. Zvládli jsme ubránit veliký úvodní tlak Litvínova. Když se nám to povedlo, pak už to bylo lepší a lepší.

Jak se cítíte, když máte 43 zákroků, ale odjedete s prázdnou?

Nějaké roky mám v extralize odchytané. Takový je život. Porážky o jeden gól jsou snad nejhorší. Ale můžeme těžit z toho, že jsme hráli dobře z defenzivy. Když přidáme góly, můžeme být příště úspěšní. Chci být pozitivní, nejen covidem (úsměv), ale i v hokeji.

Čekal jste, že si proti Litvínovu tolik zachytáte? Doteď doma nebodoval.

My se soustředíme na všechny zápasy stejně. Do každého jdeme s plným nasazením. Jestli hrajete s Litvínovem nebo s Třincem, je jedno. Body se počítají stejně. Mrzí mě, že to dnes nevyšlo.

Měli jste v hlavách špatnou bilanci Litvínova?

Na tyhle statistiky vůbec nekoukám. Na každý zápas se připravuji zvlášť. Jak hrají přesilovky, kdo dává góly, jak zakončují. Mám to nahrané v hlavě jak šachy. Nepřemýšlím, jestli má někdo pět proher, nebo pět vítězství. Každé utkání se dá vyhrát. I s Třincem, který byl neporažený. Tak se snažím přemýšlet. A celý náš tým taky.

Dosud jste měl v sezoně 36 úspěšných zákroků, teď 43. Vedete si statistiku, kdy to bylo úplně nejvíc?

Nevím. Ale je pravda, že ze začátku toho měli domácí opravdu hodně. Až jsem byl překvapený, jaký to byl kolotoč. Možná to bylo i tím autobusem. Všechno se tak sešlo. Zápasy jsou obden, bylo velice těžké si všechno srovnat. Jsem rád, že jsme se nakonec trochu srovnali. Je fajn, když máte pěkná čísla, jste ve větší pohodě. Jsem za ně rád.

Vy jste v tom autobuse snad běhal, že jste zářil od začátku?

Přece jen jsem měl jeden zápas k dobru. Dostal jsem v Třinci volno. Máme Hufíčka (Daniela Hufa), který chytal výborně. Musíme se v sezoně protočit, když je toho tolik.

Jak jste přijal v Třinci roli náhradníka?

Bylo to po konzultaci. Máme ve zlínské organizaci inteligentní hlavy a dali jsme dohromady, že Daniel Huf chytá skvěle a určitě si to zaslouží. Bude to teď častěji než dříve, což mě občas mrzí. Chtěl bych chytat všechno, ale s náloží zápasů se musíme porovnat a prostřídat se.