Liberečtí Tygři skolili Boleslav i potřetí, brejky hostů pochytal Pařík

„Zápas nebyl jednoduchý, naše hra byla neučesaná. Upozorňovali jsme na brejkové dovednosti soupeře a přesto nám jela Boleslav čtyřikrát sama na bránu a nebýt vynikajícího Paříka, zápas mohl dopadnout úplně jinak,“ řekl liberecký trenér Filip Pešán. „Takže z našeho vystoupení jsem trošku zklamaný, ale na druhou stranu byly fáze, kdy jsme soupeře přehrávali v útočném pásmu a mohli jsme dát daleko víc gólů, než jsme dali.“

Bílí Tygři šli do rychlého vedení: v 5. minutě vypálil obránce Melancon od modré a puk s pomocí soupeřovy teče skončil za zády brankáře Novotného. Ve druhé třetině zvýšil Filippi na 2:0. Hostům se pak sice podařilo snížit, ale Klíma ještě v prostřední části vrátil Liberci dvoubrankové vedení, z pravého kruhu parádně vymetl protější růžek boleslavské branky.

Zkraje třetího dějství dal výsledku definitivní podobu mladičký liberecký útočník Jaromír Pérez, který vzal puk na polovině hřiště, neohroženě se přes dva protihráče prosmýkl do útočného pásma a své sólo zakončil mazáckou kličkou – 4:1.

„Viděl jsem, jak to Michal Bulíř háže z obranného pásma na střed, tak jsem si pro ten puk dojel, a když jsem viděl, že bek na mě vystoupil, nějak jsem ho prohodil a jel jsem sám na bránu. Jsem rád, že se mi to povedlo před domácími fanoušky, předchozí dva góly jsem dal venku. Myslím, že tenhle gól si hodněkrát pustím na videu,“ řekl osmnáctiletý Pérez. Hosté to však nevzdali a využili libereckých chyb ke dvěma dalším brejkům, gólman Pařík však soupeře v obou případech vychytal.

„Chtěli jsme se ve dvou zápasech před reprezentační přestávkou srovnat, protože jsme předtím dostávali spoustu gólů, a tak jsme se soustředili na defenzivu. Boleslavi jsme sice nabídli pár brejkových situací, ty ale pochytal Lukáš Pařík. Jinak myslím, že jsme zápas kontrolovali,“ řekl útočník Jakub Rychlovský. Toho teď poprvé čekají reprezentační povinnosti, na další turnaj Euro Hockey Tour pojedou i jeho spoluhráči Tomáš Filippi a Ronald Knot.