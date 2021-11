Bulíř proti Liberci nebodoval. Hodně emotivní návrat, připustil

„Hodně emotivní návrat, prožíval jsem to už od čtvrtka. Bylo to těžké, chtěl jsem všechno pustit z hlavy, ale nešlo to. Nastoupit jako host v téhle aréně... Bohužel jsme zápas nezvládli a jedeme s nulou domů,“ popisoval třicetiletý forvard Bulíř.

Na ledě strávil dvacet minut, připsal si šest střel, ovšem do zápasu nijak výrazně nezasáhl.

Klíčový byl závěr druhé třetiny. Ve 36. minutě při signalizované výhodě Lang přesnou střelou z mezikruží poslal Škodu do vedení 2:1. Jenže místo toho, aby si hosté náskok přenesli do třetí části, stihli Tygři ještě bleskový obrat. Nejprve možná trošku sporně srovnali, gól Vlacha v čase 38:57 sudí dlouho posuzovali s videorozhodčím, protože branka Plzně byla při jeho zakončení posunutá. Ale trefu uznali.

„Puk se po střele odrazil od zadního mantinelu a tam nemůžu udělat nic jiného, než se natlačit na tyčku. Dříve by to neplatilo, ale teď je to tak, že i když je branka posunutá, gól platí,“ povzdychl si brankář Škody Miroslav Svoboda.

Za dalších 46 vteřin bylo s Plzní ještě hůř. Klepiš poslal od mantinelu puk před branku na nepokrytého Grígera, který bekhendem zavěsil. Obranné duo Čerešňák - Kaňák v tu chvíli propadlo. „Dva góly, které otočily zápas a rozhodly, jsme si dali sami. Byly tam jasné individuální chyby,“ zlobil se Miloš Říha, jeden z trenérů Škody.

„Liberec dal šťastný druhý gól, sedmnáct vteřin před koncem druhé třetiny přidal další. To je prostě špatně. S tak mladým mančaftem, jaký máme, takové věci zamávají,“ konstatoval Svoboda.

Přitom Plzeň na severu Čech rychle vedla díky akci Budíka, za stavu 1:1 pak Kantner trefil pravou tyč. Ale postupně hru ovládli Liberečtí. A když ve 48. minutě Filippi svou druhou trefou večera zvýšil na 4:2, hosté už na obrat síly nenašly.

„Doufám, že si hráči konečně sednou na zadek a začneme zase pracovat pro tým. Domácí byli obětavější, pracovitější a šli si za vítězstvím. My potřebujeme, abychom tohle začali zase dělat my,“ řekl Říha.

V Liberci už mohlo sledovat duel jen tisíc fanoušků. A vládní opatření dolehnou i na nedělní utkání mezi Škodou a kladenskými Rytíři s Jaromírem Jágrem (16.30). Na stadion může jen tisíc majitelů permanentek.

V neděli ve 13 hodin začne ve fanshopu výměna za speciální vstupenku až do vyčerpání povolené kapacity. „Permanentkáři, na které se nedostane, budou zvýhodněni a zařazeni do první vlny výměny pro následující domácí utkání 3. prosince proti Karlovým Varům,“ napsal klub ve svém pátečním prohlášení.