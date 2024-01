Liberec doma vedl 3:0, hradečtí hokejisté rekordní řež otočili

„V nájezdech jsem mohl možná udělat něco líp, ale štěstí se přiklonilo k hostům a nakonec zaslouženě vyhráli,“ řekl liberecký brankář Daniel Král, který čelil 46 střelám soupeře.

„Škoda, že Hradec rychle snížil na 3:1, vést o dva góly, to v podstatě nic není, ale stejně jsme si to měli pohlídat. Od druhé třetiny na nás hráči soupeře vlítli a začali nás přehrávat, my jsme naopak dělali zbytečné fauly a dopadlo to, jak to dopadlo. Dostali jsme góly po zbytečných chybách, klidně jsme to mohli uhrát, ale oni to nakonec bohužel otočili.“

První třetina přinesla čtyři góly, řadu vypjatých okamžiků, šarvátek a protáhla se na 63 minut, což je letošní extraligový rekord. Liberec bleskově udeřil: v čase 0:49 se zblízka trefil Hawryluk a rozhodčí poprvé zkoumali video. Nic závadného neshledali a domácí tým vedl 1:0. „Nevím, co se zkoumalo. Viděl jsem, že Jayce zahrál hokejkou a puk skončil v bráně,“ řekl liberecký útočník Adam Najman.

Poté Bílí Tygři přežili tlak soupeře a v 8. minutě v závěru před brankou Hradce došťouchali puk za brankovou čáru. Situaci znovu posuzovali sudí, tentokrát dlouhé minuty a nakonec i druhý gól uznali. Hned nato si však hosté vzali trenérskou výzvu a situace se zkoumala znovu, tentokrát kvůli bránění brankáři. Ani to rozhodčí na videu nakonec nenašli a Liberec gólem Vlacha vedl 2:0.

Následoval trest pro hosty za zdržování hry a třetí libereckou branku přidal v přesilovce Faško-Rudáš. Blain pak ovšem rovněž v přesilovce snížil bekhendem na 3:1.

To už se v nervózní bitvě začaly hromadit tresty, celkem jich za první třetinu rozhodčí rozdali jedenáct. Pro domácího útočníka Tomáše Filippiho utkání předčasně skončilo poté, co dostal po zákroku na Okuliara velice přísný trest pět plus do konce zápasu za zásah do oblasti hlavy a krku.

Autor prvního gólu Jayce Hawryluk (druhý zleva) se raduje se spoluhráči z Liberce.

Ve druhé části se zápas začal překlápět na stranu soupeře, který dohrával osobní souboje a byl u všeho první. Nejprve Eberle z dorážky po chybné liberecké rozehrávce snížil a ve 35. minutě si vybral slabší chvilku domácí bek Budík, který hledal před brankou spoluhráče, ale do jeho přihrávky sáhl Zachar a nasměroval čepelí puk mezi betony překvapeného Krále – 3:3.

V závěrečné části už se skóre i díky skvělému Královi v domácí brance nezměnilo. Totéž platilo i o prodloužení, a tak nakonec rozhodovaly nájezdy. Za Liberec skóroval jen Klíma, zatímco Hradečtí se trefili dvakrát a brali bod navíc.

Ve středu čeká Bílé Tygry další atraktivní souboj, představí se na ledě pražské Sparty.