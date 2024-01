Do sezony vstupoval jako dvojka. Teď je Král oporou a dobírá si bráchu

„Cílená asistence to nebyla. Vykopl jsem puk před sebe, Tomáš Filippi ho vzal a hodil přes celé hřiště do prázdné brány, takže to bylo spíš štěstí,“ usmíval se Král po domácí výhře nad Třincem 4:1. „Mám víc asistenci než brácha Adam (který naskakuje v liberecké obraně), takže si z něj někdy dělám srandu.“

Král si v loňské sezoně připsal první dva extraligové starty, letošní ročník je pro něj však průlomový. Nastoupil už do 25 utkání, jeho aktuální úspěšnost zákroků je 91,25 %. Původní jedničkou Tygrů v brance měl být Dávid Hrenák, ten však onemocněl. Nyní Královi kryje záda Lukáš Pařík.

Jak moc si ceníte výhry nad Třincem?

Je to pro nás hodně cenný skalp. Všichni víme, co je Třinec za tým, a každé vítězství nad ním se počítá. Jsme hrozně rádi, že jsme ho vybojovali. Bylo důležité, že jsme dokázali odskočit na 2:0, protože pak jsme gól dostali. Hráli jsme výborně a myslím, že rozhodla naše bojovnost, která nám vydržela až do konce.

V několika z posledních zápasů jste pustil jediný gól. Nemrzí vás, že jste neudržel čisté konto?

Už je to třetí zápas. Kluci v kabině už si ze mě dělají legraci, že tu nulu snad ani nechci. Trošku mě mrzí, že jsem ji neudržel, ale hlavní jsou přece jen tři body pro tým.

Vypracoval jste se do role liberecké jedničky. Zvedají vám přibývající zápasy sebevědomí?

Samozřejmě mi pomáhá, že jsem odchytal spoustu zápasů, ani jsem to nečekal. Jsem tak klidnější, než kdybych šel do branky třeba jednou za pět zápasů. Jsem velice vděčný za to, že dostávám tolik prostoru, a snažím se v každém zápase podat co nejlepší výkon. Měl jsem slabší dvě nebo tři utkání, ale teď se cítím dobře. Vyhrává se, hrajeme zápasy na míň obdržených gólů, a to je taky důležité.

Liberecký brankář Daniel Král kontroluje puk.

Jak těžké je být tím, na koho se spoluhráči spoléhají?

Není to sranda, je to tlak na hlavu. Já si bohužel všechno dost připouštím. Musím se s tím naučit líp pracovat a bude to ještě lepší.

Před sezonou byste asi sám nevěřil, že budete brankářem číslo jedna, že?

Je to tak. Nikdo to moc nečekal. Ale pracoval jsem na sobě a říkal jsem si, proč to nezkusit, že šance může přijít. Snažil jsem se ji chytit za pačesy a zůstat v brance. Užívám si to a jsem za to vděčný.

Liberec dostával v průběhu sezony dost gólů, ale v poslední době se to změnilo. Je cítit větší důraz na obranu?

Určitě. Ve spoustě zápasů byly přestřelky, padalo hodně branek a říkali jsme si, že se do obrany potřebujeme zlepšit, že už se blíží play off. Teď v defenzivě hrajeme mnohem líp a vyhráváme utkání menším rozdílem. Takové zápasy jsou potřeba.

V pátek vás doma čeká lídr extraligy Sparta...

Bude to další hodně těžký soupeř. Dobře se na to připravíme, a když budeme hrát jako proti Třinci, tak věřím, že budeme úspěšní.