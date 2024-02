Kometa ho vyměnila, on jí provokativně mával. Asi chyba, smál se Lintuniemi

Jaký to návrat do Brna. Po dvou asistencích a rozhodující brance to byl doslova váš zápas.

Myslím, že jsme hráli dobře jako celý tým. Věděli jsme, že i když jsme prohrávali o dva góly, tak poslední dobou jsme dokázali několik zápasů zvládnout dobře, a tak jsme schopní zvládnout i velké chvíle.

Do Boleslavi jste přišel bojovat o vyhnutí se baráži. Teď jste ale asi v bezpečí a ještě můžete pokukovat po šanci na dvanácté místo, které by vás poslalo do předkola play off...

Je to tak, opravdu můžeme. Před námi je osm zápasů, což je hromada bodů a třeba to ještě vyjde. Samozřejmě se ale hlavně díváme dolů, kde pořád utíkáme Kladnu.

Máte ale s dvanáctibodový náskok, s ním i velké sebevědomí?

Naprosto. Je to velký náskok, protože jsme dokázali udělat skvělé výsledky i proti silným týmům. Začínáme tomu konečně věřit.

Formu máte opravdu slušnou. Vidíte play off reálně?

Porazili jsme týmy, co hrají opravdu dobrý hokej a jsou vysoko, tak by nám to play off vcelku slušelo, měli bychom na to. Zatím pro to ale musíme udělat maximum v základní části.

Nebojíte se, že vás reprezentační pauza zbrzdí?

Takto nemůžete přemýšlet. Dáme si pár dní volno, pak skočíme zpět do tréninku a snad nám momentum zůstane.

Útočník Komety Petr Kratochvíl (vpravo) ujíždí boleslavskému bekovi Filipu Pavlíkovi.

Užil jste si po vítězné brance trochu pošťuchování s bývalými spoluhráči?

Byl jsem trochu arogantní. Já vím, že bych neměl, ale fakt jsem si užil tenhle moment proti týmu, který mě vyměnil. Prostě to ze mě vyšlo samo. Zamával jsem tedy hned po gólu na celou střídačku Komety.

Měl to být vzkaz Kometě?

Jen takové připomenutí, že třeba udělali chybu.

Zkusil jste v zápase i lakrosový či florbalový trik, zkrátka Michigan. To od obránce není typické. Trénujete to?

Zkouším to snad čtyři nebo pět let a z pozice obránce to fakt není zrovna jednoduché se do toho dostat, protože potřebujete za branku. Když se ale naskytne příležitost, tak to mám za jedno z nejkrásnějších zakončení, na tréninku si to s gustem zkouším.